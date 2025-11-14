Видео
Мужчина насиловал двух малолетних девочек — решение суда

Мужчина насиловал двух малолетних девочек — решение суда

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 03:32
обновлено: 21:57
Мужчина три года насиловал двух детей — как его наказал суд
Девочка плачет. Фото иллюстративное: istock.com

В Винницкой области мужчина в течение трех лет насиловал малолетних дочерей своей знакомой. За содеянное его приговорили к лишению свободы.

Об этом 5 ноября сообщили в Винницкой областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия в 2018–2021 годах фигурант неоднократно насиловал девятилетнюю и двенадцатилетнюю девочек. Злоумышленник дружил с матерью детей и, работая водителем такси, часто приезжал к ним, привозил продукты и сладости, а, когда оставался наедине с малолетними, совершал сексуальное насилие.

Свои действия извращенец снимал на видео, а затем сохранял этот контент на своем ноутбуке. Чтобы сестры никому не жаловались на него, мужчина запугивал их приютом. О поступках "друга семьи" старшая потерпевшая рассказала матери только через несколько лет, а та сообщила о преступлении правоохранителям.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не признал. За совершенное он проведет в тюрьме 15 лет, а в течение трех лет не будет иметь права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними. На данный момент решение суда еще можно обжаловать.

Напомним, в Киеве избрали меру пресечения режиссеру Андрею Белоусу, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. До 17 декабря он будет находиться под стражей.

Также мы сообщали, что в Одессе 30-летний мужчина изнасиловал свою падчерицу. Суд назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
