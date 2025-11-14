Чоловік три роки ґвалтував двох дітей — як його покарав суд

Дівчинка плаче. Фото ілюстративне: istock.com

На Вінниччині чоловік упродовж трьох років ґвалтував малолітніх доньок свої знайомої. За вчинене його засудили до позбавлення волі.

Про це 5 листопада повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства у 2018–2021 роках фігурант неодноразово ґвалтував дев'ятирічну та дванадцятирічну дівчаток. Зловмисник товаришував із матір'ю дітей і, працюючи водієм таксі, часто приїжджав до них, привозив продукти й солодощі, а, коли залишався наодинці з малолітніми, скоював сексуальне насильство.

Свої дії збоченець знімав на відео, а потім зберігав цей контент на своєму ноутбуці. Аби сестри нікому не скаржилися на нього, чоловік залякував їх сиротинцем. Про вчинки "друга родини" старша потерпіла розповіла матері лише за кілька років, а та повідомила про злочин правоохоронцям.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не визнав. За вчинене він проведе у в'язниці 15 років, а впродовж трьох років не матиме права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов'язаною з неповнолітніми. Наразі рішення суду ще можна оскаржити.

