Художник розбещував семирічних дівчаток — як його покарав суд

Художник. Фото ілюстративне: pexels.com

У Сумах 60-річний художник під виглядом уроків живопису розбещував семирічних дівчат. Йому вже обрали покарання.

Про це в п'ятницю, 14 листопада, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Про те, що відбувалося під час занять, діти розповіли батькам. Одна дитина повідомила про непристойні дії, інша — про те, що вчитель змушував її дивитися порнографічні відео.

З потерпілими працювали психологи. Під час досудового розслідування провели судово-психіатричну експертизу — згідно з її результатами, діти пережили насильство, яке залишило глибокий слід в їхній психіці.

Рішення суду

Чоловіка визнали винним. Він проведе у в'язниці десять років. На думку генерального прокурора, такий термін — лише початок справедливості.

"Ми ніколи не дозволимо перетворювати дитинство на травму. І це також заклик до змін у законодавстві, про які я не втомлююся говорити, й маю надію на підтримку народних депутатів. Покарання за сексуальні злочини має бути максимально суворим", — наголосив Руслан Кравченко.

Нагадаємо, у Вінницькій області засудили до позбавлення волі чоловіка, який упродовж трьох років ґвалтував двох малолітніх доньок своєї знайомої. Одній дівчинці було 12 років, іншій — лише дев'ять.

Також ми повідомляли, що на Харківщині російський військовий скоїв сексуальне насильство над жителькою тимчасово окупованої частини Харківщини. За вчинене він 12 років проведе у в'язниці.