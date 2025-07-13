Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кто из соседей Украины — друг, а кто враг?

Кто из соседей Украины — друг, а кто враг?

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 16:30
Соседи Украины во время войны — союзники, нейтралы, враги
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В начале полномасштабного вторжения РФ среди украинцев ходила грустная шутка: "Слава Богу, у нас только два "братских" народа".

Конечно, это касалось россиян, которые вторглись на украинскую землю, а также белорусов, чья власть очень помогла этому вторжению (хотя здесь надо сразу отметить, что множество белорусов эту войну не поддерживают, а часть из них ведут борьбу рядом с украинцами против россиян на фронте - ред.)

Реклама
Читайте также:

Впоследствии, "выяснился" еще один важный момент. У Украины, кроме РФ и Беларуси, есть еще соседи. Еще пять стран, каждая из которых имеет свою позицию как по войне в целом, так и по отношениям как с Украиной, так и с Россией.

Кто из них друг? Кто нейтральный? Есть ли среди соседей еще враги, кроме России? Сейчас попробуем детально разобраться.

Дуда та Зеленський
Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Польша

Статус: Друг

Между Украиной и Польшей годами есть вопросы. В первую очередь, в историческом плане, во вторую — в, так сказать, настоящем.

Среди поляков достаточное количество людей, которые, скажем так, специфически относятся к Украине. Но это не меняет двух фактов:

  • Большинство поляков являются друзьями для Украины
  • Поляки очень много сделали для Украины в начале полномасштабного вторжения.

Власть: друзья. В основном

Новый президент Польши Кароль Навроцкий уже успел заявить, что выступает против членства Украины в НАТО. Хотя отдельно подчеркивает, что Польша должна поддерживать Украину в войне с Россией, а самой большой угрозой для него и для всего региона является Российская Федерация.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, который не так давно получил вотум доверия от Сейма, является другом Украины. Вот лишь несколько его совсем недавних заявлений:

  • Назвал слова тогда еще кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого о том, что Польша никогда не поддержит вступление Украины в НАТО государственной изменой.
  • Во время выступления в Сейме перед голосованием за вотум доверия его правительству заявил, что "не даст себя подговорить на антиукраинские нарративы", поскольку хорошо понимает, что Россия является врагом, а Украина защищает и его государство.

До этого, еще в марте Туск заявлял, что суверенная прозападная Украина означает более сильную и безопасную Польшу.

Фіцо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Словакия

Статус: Не друг

Это не прямо враг, Словакия ведь не дает свою территорию для войск страны-оккупанта, и не поставляет России оружие (по крайней мере, официально). Но другом эту страну назвать, увы, трудно.

Начнем с премьер-министра. Фамилии, которая известна многим украинцам.

Роберт Фицо возглавил правительство Словакии в октябре 2023 года. На этом посту он сменил так называемого "технического" премьера Людовита Одора, который, как и его предшественник, Эдуард Гегер, активно поддерживал Украину в войне против России.

Фицо имеет кардинально противоположное мнение. Он активно контактирует с президентом РФ Владимиром Путиным, критикует Украину и конкретно Владимира Зеленского, а также активно "ставит палки в колеса" украинской евроатлантической интеграции.

Нынешний президент Словакии Петер Пеллегрини сменил на этом посту проукраинскую Зузану Чапутову. И, как и Фицо, сильной приверженностью к Украине, мягко говоря, не отличается.

Официально это звучало: "Словакия" на стороне мира". То есть, никакой военной помощи и тому подобное. Во многом позиция Пеллегрини перекликается с позицией Фицо. Хотя здесь стоит кое-что добавить.

Пеллегрини хочет приехать в Украину с визитом. При том, он подчеркнул, что хотел бы, чтобы визит имел "определенный смысл", а не был просто визитом вежливости.

Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Yves Herman

Венгрия

Статус: скорее враг

На такие выводы есть несколько очевидных причин. Это куча последних заявлений премьер-министра страны Виктора Орбана, где он обвиняет Украину и президента Украины во всем, что ему под руку попадется.

Это постоянные попытки Венгрии помешать или замедлить сотрудничество Украины с ЕС.

В конце концов, можно вспомнить недавний скандал, связанный с разоблачением венгерской шпионской сети на Закарпатье. И обвинения украинцев в хакерстве тоже можно вспомнить.

Премьер-министр Виктор Орбан — наверное, самый большой украинский хейтер в Европе. Его действия и его заявления очень часто направлены на то, чтобы добавить проблем Украине. Что уже даже несколько привычно, не так ли?

Президент Венгрии Тамаш Шуйок. Да, вы вряд ли слышали эту фамилию в принципе, и это неудивительно. Президент в Венгрии имеет более представительские полномочия, да и попробуй здесь переиграть в медийности Орбана.

Однако, президент там есть. И он пытается высказываться очень нейтрально.

Еще в декабре 2024 года он поддержал "мирную миссию" Орбана (это когда премьер Венгрии катался в Москву), которая должна привести "к перемирию в Украине".

Как видим, так себе результаты.

Дан та Зеленський
Никушор Дан и Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Румыния

Статус: скорее друг

Это не тот сосед, который будет постоянно звонить и спрашивать "как ты?", но до сих пор это был надежный партнер во многих инициативах. Каким, есть вполне обоснованная надежда, он и останется.

Первая и главная причина — новый президент Румынии Никушор Дан.

За этими выборами, которые состоялись в мае этого года, наверное, наблюдала вся Украина. В итоге Дан победил своего оппонента Джордже Симиона, который, мягко говоря, особой любовью к Украине не выделялся, и занял президентский пост.

После этого Дан провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. И они договорились встретиться лично.

Премьер-министр Румынии Илие Боложан не так давно встретился с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, они обсудили сотрудничество. Это тоже явно не враг нашего государства.

Санду
Майя Санду. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Молдова

Статус: друг

Этот статус полностью связан с персоной нынешнего президента Молдовы Майи Санду.

Именно она, одержав победу на выборах в 2020 году, фактически, как минимум временно, прекратила господство в стране пророссийских политиков. К тому же она снова победила в 2024 году, несмотря на яростное сопротивление Кремля.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан придерживается тех же, проевропейских позиций.

К примеру, месяц назад в интервью для Financial Times он отметил, что Россия хочет развернуть 10 тыс. военных в Приднестровье, на границе с Украиной. И для этого она стремится установить прокремлевское правительство в Молдове.

Беларусь и Россия

Их тоже нужно упомянуть. К сожалению. Хотя, в конце концов, что-то добавить здесь трудно.

Россия — враг, который хочет уничтожить наше государство. Беларусь — сателлит России, который целиком и полностью поддерживает ее во всем. Конечно же, "благодаря" диктатору Александру Лукашенко, который продолжает себя называть "президентом".

В ближайшее время эта ситуация не изменится.

Напомним, в Венгрии развернули пропагандистскую кампанию против президента Украины Владимира Зеленского и лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра. В МИД Украины уже отреагировали.

граница Украина политики война в Украине дипломатия
Александр Ильющенков - редактор-аналитик
Автор:
Александр Ильющенков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации