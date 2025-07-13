Соседи Украины во время войны — союзники, нейтралы, враги

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В начале полномасштабного вторжения РФ среди украинцев ходила грустная шутка: "Слава Богу, у нас только два "братских" народа".

Конечно, это касалось россиян, которые вторглись на украинскую землю, а также белорусов, чья власть очень помогла этому вторжению (хотя здесь надо сразу отметить, что множество белорусов эту войну не поддерживают, а часть из них ведут борьбу рядом с украинцами против россиян на фронте - ред.)

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Впоследствии, "выяснился" еще один важный момент. У Украины, кроме РФ и Беларуси, есть еще соседи. Еще пять стран, каждая из которых имеет свою позицию как по войне в целом, так и по отношениям как с Украиной, так и с Россией.

Кто из них друг? Кто нейтральный? Есть ли среди соседей еще враги, кроме России? Сейчас попробуем детально разобраться.

Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Польша

Статус: Друг

Между Украиной и Польшей годами есть вопросы. В первую очередь, в историческом плане, во вторую — в, так сказать, настоящем.

Среди поляков достаточное количество людей, которые, скажем так, специфически относятся к Украине. Но это не меняет двух фактов:

Большинство поляков являются друзьями для Украины

Поляки очень много сделали для Украины в начале полномасштабного вторжения.

Власть: друзья. В основном

Новый президент Польши Кароль Навроцкий уже успел заявить, что выступает против членства Украины в НАТО. Хотя отдельно подчеркивает, что Польша должна поддерживать Украину в войне с Россией, а самой большой угрозой для него и для всего региона является Российская Федерация.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, который не так давно получил вотум доверия от Сейма, является другом Украины. Вот лишь несколько его совсем недавних заявлений:

Назвал слова тогда еще кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого о том, что Польша никогда не поддержит вступление Украины в НАТО государственной изменой.

Во время выступления в Сейме перед голосованием за вотум доверия его правительству заявил, что "не даст себя подговорить на антиукраинские нарративы", поскольку хорошо понимает, что Россия является врагом, а Украина защищает и его государство.

До этого, еще в марте Туск заявлял, что суверенная прозападная Украина означает более сильную и безопасную Польшу.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Словакия

Статус: Не друг

Это не прямо враг, Словакия ведь не дает свою территорию для войск страны-оккупанта, и не поставляет России оружие (по крайней мере, официально). Но другом эту страну назвать, увы, трудно.

Начнем с премьер-министра. Фамилии, которая известна многим украинцам.

Роберт Фицо возглавил правительство Словакии в октябре 2023 года. На этом посту он сменил так называемого "технического" премьера Людовита Одора, который, как и его предшественник, Эдуард Гегер, активно поддерживал Украину в войне против России.

Фицо имеет кардинально противоположное мнение. Он активно контактирует с президентом РФ Владимиром Путиным, критикует Украину и конкретно Владимира Зеленского, а также активно "ставит палки в колеса" украинской евроатлантической интеграции.

Нынешний президент Словакии Петер Пеллегрини сменил на этом посту проукраинскую Зузану Чапутову. И, как и Фицо, сильной приверженностью к Украине, мягко говоря, не отличается.

Официально это звучало: "Словакия" на стороне мира". То есть, никакой военной помощи и тому подобное. Во многом позиция Пеллегрини перекликается с позицией Фицо. Хотя здесь стоит кое-что добавить.

Пеллегрини хочет приехать в Украину с визитом. При том, он подчеркнул, что хотел бы, чтобы визит имел "определенный смысл", а не был просто визитом вежливости.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Yves Herman

Венгрия

Статус: скорее враг

На такие выводы есть несколько очевидных причин. Это куча последних заявлений премьер-министра страны Виктора Орбана, где он обвиняет Украину и президента Украины во всем, что ему под руку попадется.

Это постоянные попытки Венгрии помешать или замедлить сотрудничество Украины с ЕС.

В конце концов, можно вспомнить недавний скандал, связанный с разоблачением венгерской шпионской сети на Закарпатье. И обвинения украинцев в хакерстве тоже можно вспомнить.

Премьер-министр Виктор Орбан — наверное, самый большой украинский хейтер в Европе. Его действия и его заявления очень часто направлены на то, чтобы добавить проблем Украине. Что уже даже несколько привычно, не так ли?

Президент Венгрии Тамаш Шуйок. Да, вы вряд ли слышали эту фамилию в принципе, и это неудивительно. Президент в Венгрии имеет более представительские полномочия, да и попробуй здесь переиграть в медийности Орбана.

Однако, президент там есть. И он пытается высказываться очень нейтрально.

Еще в декабре 2024 года он поддержал "мирную миссию" Орбана (это когда премьер Венгрии катался в Москву), которая должна привести "к перемирию в Украине".

Как видим, так себе результаты.

Никушор Дан и Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Румыния

Статус: скорее друг

Это не тот сосед, который будет постоянно звонить и спрашивать "как ты?", но до сих пор это был надежный партнер во многих инициативах. Каким, есть вполне обоснованная надежда, он и останется.

Первая и главная причина — новый президент Румынии Никушор Дан.

За этими выборами, которые состоялись в мае этого года, наверное, наблюдала вся Украина. В итоге Дан победил своего оппонента Джордже Симиона, который, мягко говоря, особой любовью к Украине не выделялся, и занял президентский пост.

После этого Дан провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. И они договорились встретиться лично.

Премьер-министр Румынии Илие Боложан не так давно встретился с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, они обсудили сотрудничество. Это тоже явно не враг нашего государства.

Майя Санду. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Молдова

Статус: друг

Этот статус полностью связан с персоной нынешнего президента Молдовы Майи Санду.

Именно она, одержав победу на выборах в 2020 году, фактически, как минимум временно, прекратила господство в стране пророссийских политиков. К тому же она снова победила в 2024 году, несмотря на яростное сопротивление Кремля.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан придерживается тех же, проевропейских позиций.

К примеру, месяц назад в интервью для Financial Times он отметил, что Россия хочет развернуть 10 тыс. военных в Приднестровье, на границе с Украиной. И для этого она стремится установить прокремлевское правительство в Молдове.

Беларусь и Россия

Их тоже нужно упомянуть. К сожалению. Хотя, в конце концов, что-то добавить здесь трудно.

Россия — враг, который хочет уничтожить наше государство. Беларусь — сателлит России, который целиком и полностью поддерживает ее во всем. Конечно же, "благодаря" диктатору Александру Лукашенко, который продолжает себя называть "президентом".

В ближайшее время эта ситуация не изменится.

Напомним, в Венгрии развернули пропагандистскую кампанию против президента Украины Владимира Зеленского и лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра. В МИД Украины уже отреагировали.