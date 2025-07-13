Сусіди України під час війни — союзники, нейтрали, вороги

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

На початку повномасштабного вторгнення РФ серед українців ходив сумний жарт: "Слава Богу, у нас лише два "братських" народи".

Звісно, це стосувалося росіян, які вдерлися на українську землю, а також білорусів, чия влада дуже допомогла цьому вторгненню (хоча тут треба відразу зазначити, що безліч білорусів цю війну не підтримують, а частина з них ведуть боротьбу поруч з українцями проти росіян на фронті — ред.).

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Згодом, "з'ясувався" ще один важливий момент. В України, окрім РФ та Білорусі, є ще сусіди. Ще п'ять країн, кожна з яких має свою позицію як щодо війни в цілому, так і щодо відносин як з Україною, так і з Росією.

Хто з них друг? Хто нейтральний? Чи є серед сусідів ще вороги, окрім Росії? Зараз спробуємо детально розібратись.

Анджей Дуда та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Польща

Статус: Друг

Між Україною та Польщею роками є питання. В першу чергу, в історичному плані, в другу — в, так би мовити, теперішньому.

Серед поляків достатня кількість людей, які, скажімо так, специфічно ставляться до України. Але це не змінює двох фактів:

Більшість поляків є друзями для України

Поляки дуже багато зробили для України на початку повномасштабного вторгнення.

Влада: друзі. В основному

Новий президент Польщі Кароль Навроцький вже встиг заявити, що виступає проти членства України в НАТО. Хоча окремо підкреслює, що Польща має підтримувати Україну у війні з Росією, а найбільшою загрозою для нього та для всього регіону є Російська Федерація.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який не так давно отримав вотум довіри від Сейму, є другом України. Ось лише кілька його зовсім недавніх заяв:

Назвав слова тоді ще кандидата в президенти Польщі Кароля Навроцького про те, що Польща ніколи не підтримає вступ України в НАТО, державною зрадою.

Під час виступу в Сеймі перед голосуванням за вотум довіри його уряду заявив, що "не дасть себе намовити на антиукраїнські наративи", оскільки добре розуміє, що Росія є ворогом, а Україна захищає і його державу.

До цього, ще в березні Туск заявляв, що суверенна прозахідна Україна означає сильнішу та безпечнішу Польщу.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Словаччина

Статус: Не друг

Це не прямо ворог, Словаччина ж не дає свою територію для військ країни-окупанта, і не постачає Росії зброю (принаймні, офіційно). Але другом цю країну назвати, нажаль, важко.

Розпочнемо з прем'єр-міністра. Прізвища, яке відоме багатьом українцям.

Роберт Фіцо очолив уряд Словаччини у жовтні 2023 року. На цій посаді він змінив так званого "технічного" прем'єра Людовіта Одора, який, як і його попередник, Едуард Гегер, активно підтримували Україну у війні проти Росії.

Фіцо має кардинально протилежну думку. Він активно контактує з президентом РФ Володимиром Путіним, критикує Україну та конкретно Володимира Зеленського, а також активно "ставить палки в колеса" українській євроатлантичній інтеграції.

Нинішній президент Словаччини Петер Пеллегріні змінив на цій посаді проукраїнську Зузану Чапутову. І, як і Фіцо, сильною прихильністю до України, м'яко кажучи, не вирізняється.

Офіційно це звучало: "Словаччина" на стороні миру". Тобто, жодної військової допомоги тощо. Багато у чому позиція Пеллегріні перегукується з позицією Фіцо. Хоча тут варто дещо додати.

Пеллегріні хоче приїхати до України з візитом. При тому, він підкреслив, що хотів би, щоб візит мав "певний зміст", а не був просто візитом ввічливості.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Yves Herman

Угорщина

Статус: скоріше ворог

На такі висновки є декілька очевидних причин. Це купа останніх заяв прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, де він звинувачує Україну та президента України у всьому, що йому під руку попадеться.

Це постійні спроби Угорщини завадити, або сповільнити співпрацю України з ЄС.

Зрештою, можна згадати недавній скандал, пов'язаний з викриттям угорської шпигунської мережі на Закарпатті. І обвинувачення українців у хакерстві теж можна згадати.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан — напевно, найбільший український хейтер у Європі. Його дії та його заяви дуже часто направлені на те, щоб додати проблем Україні. Що вже навіть дещо звично, чи не так?

Президент Угорщини Тамаш Шуйок. Так, ви навряд чи чули це прізвище в принципі, і це не дивно. Президент в Угорщині має більш представницькі повноваження, та і спробуй тут переграти у медійності Орбана.

Проте, президент там є. І він намагається висловлюватись дуже нейтрально.

Ще у грудні 2024 року він підтримав "мирну місію" Орбана (це коли прем'єр Угорщини катався у Москву), яка має призвести "до перемир'я в Україні".

Як бачимо, так собі результати.

Нікушор Дан та Володимир Зеленський. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Румунія

Статус: скоріше друг

Це не той сусід, який буде постійно телефонувати та питати "як ти?", але досі це був надійний партнер у багатьох ініціативах. Яким, є цілком обґрунтована надія, він й залишиться.

Перша і головна причина — новий президент Румунії Нікушор Дан.

За цими виборами, які відбулись у травні цього року, напевно, спостерігала вся Україна. У підсумку Дан переміг свого опонента Джордже Сіміона, який, м'яко кажучи, особливою любов'ю до України не виділявся, та посів президентський пост.

Після цього Дан провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. І вони домовились зустрітись особисто.

Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан не так давно зустрівся з українським колегою Денисом Шмигалем, вони обговорили співпрацю. Це теж явно не ворог нашої держави.

Мая Санду. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Молдова

Статус: друг

Цей статус повністю пов'язаний з персоною нинішньої президентки Молдови Маї Санду.

Саме вона, здобувши перемогу на виборах у 2020 році, фактично, як мінімум тимчасово, припинила панування в країні проросійських політиків. До того ж вона знову перемогла у 2024 році, попри шалений опір Кремля.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан дотримується тих же, проєвропейських позицій.

Приміром, місяць тому в інтерв'ю для Financial Times він зазначив, що Росія хоче розгорнути 10 тис. військових у Придністров'ї, на кордоні з Україною. І для цього вона прагне встановити прокремлівський уряд у Молдові.

Білорусь та Росія

Їх теж потрібно згадати. На жаль. Хоча, зрештою, щось додати тут важко.

Росія - ворог, яка хоче знищити нашу державу. Білорусь - сателіт Росії, який цілком і повністю підтримує її у всьому. Звісно ж, "завдяки" диктатору Олександру Лукашенку, який продовжує себе називати "президентом".

Найближчим часом ця ситуація не зміниться.

Нагадаємо, в Угорщині розгорнули пропагандистську кампанію проти президента України Володимира Зеленського та лідера опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра. У МЗС України вже відреагували.