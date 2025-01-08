Предварительные результаты выборов в Общественный антикоррупционный совет при Минобороны Украины

Здание Минобороны Украины. Иллюстративное фото: armyinform

Во вторник, 7 января, в Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины состоялись выборы. Они проходили с 9:00 до 21:00, и уже вечером были обнародованы предварительные результаты.

Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ.

Читайте также:

Предварительные результаты в ГАР МОУ

Согласно неофициальной информации, лидером голосования в Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны стал ветеран и активист Юрий Гудименко, который получил более 65 тысяч голосов. Второе место заняла журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко с результатом более 43 тысяч голосов.

В новый состав совета, по предварительным данным, также проходят: Анастасия Шуба, Никита Соловьев, Никита Штанков, Ореста Брит, Елена Нишпорка, Олег Чернов, Максим Костецкий, Виктор Бищук, Елена Трегуб, Екатерина Даценко, Антон Микитюк, Виталий Масюк и Виктор Прудковских.

Предварительные результаты выборов в ОАР МОУ. Фото: Цензор.НЕТ

В издании отметили, что переизбрать совет планировали еще в апреле 2024 года, однако процесс затягивался из-за нежелания министерства иметь легитимный орган. Кроме того, 26 декабря 2024 года голосование не состоялось из-за сбоя на сайте Министерства обороны.

Напомним, несколько дней назад президент Владимир Зеленский объяснил, почему сейчас в Украине невозможны выборы главы государства и парламента, и когда они состоятся.

Также мы писали, что по словам главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, политики готовятся к победе на выборах, а не к победе в войне.