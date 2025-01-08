Попередні результати виборів до Громадської антикорупційної ради при Міноборони України

Будівля Міноборони України. Ілюстративне фото: armyinform

У вівторок, 7 січня, до Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України відбулися вибори. Вони проходили з 9:00 до 21:00, і вже ввечері було оприлюднено попередні результати.

Про це повідомляє видання Цензор.НЕТ.

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Попередні результати до ГАР МОУ

Згідно з неофіційною інформацією, лідером голосування до Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони став ветеран та активіст Юрій Гудименко, який отримав понад 65 тисяч голосів. Друге місце посіла журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко з результатом понад 43 тисячі голосів.

До нового складу ради, за попередніми даними, також проходять: Анастасія Шуба, Микита Соловйов, Микита Штанков, Ореста Бріт, Олена Нишпорка, Олег Чернов, Максим Костецький, Віктор Біщук, Олена Трегуб, Катерина Даценко, Антон Микитюк, Віталій Масюк та Віктор Прудковських.

Попередні результати виборів до ГАР МОУ. Фото: Цензор.НЕТ

У виданні зазначили, що переобрати раду планували ще у квітні 2024 року, проте процес затягувався через небажання міністерства мати легітимний орган. Крім того, 26 грудня 2024 року голосування не відбулось через збій на сайті Міністерства оборони.

Нагадаємо, декілька днів тому президент Володимир Зеленський пояснив, чому наразі в Україні неможливі вибори голови держави та парламенту, і коли вони відбудуться.

Також ми писали, що за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тімочко, політики готуються до перемоги на виборах, а не до перемоги у війні.