Украинцы смогут видеть, кто просматривает их данные в реестрах

Приложение "Дія" в телефоне. Фото: Детектор медиа

В Украине запускают новую систему мониторинга в "Дії", которая позволит гражданам получать уведомления о доступе к их персональным данным в реестрах. Пользователи будут знать, кто, когда и с какой целью просматривал их данные, что станет шагом к более прозрачному и безопасному цифровому государству.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Украинцы будут получать уведомления о доступе к их данным

Правительство приняло постановление, которое запускает подсистему мониторинга доступа к данным в государственных реестрах. Теперь система будет фиксировать каждый факт обмена данными между органами власти, а пользователи "Дії" будут видеть соответствующие уведомления. Речь идет об информации о том, кто и с какой целью обращался к персональным данным граждан.

Сообщение Федорова в Telegram. Фото: скриншот

Федоров подчеркнул: "Украинцы должны знать, что происходит с их данными в реестрах. И уже вскоре будут получать соответствующие уведомления в Дії".

По его словам, новая функция обеспечит прозрачность во взаимодействии государства с данными граждан и станет защитой от злоупотреблений чиновников. Однако исключение составляют случаи, связанные с контрразведкой, борьбой с терроризмом, расследованием преступлений и досудебными процессами. Запуск функционала уведомлений в "Дії" анонсируют дополнительно.

Напомним, что в Украине была введена новая цифровая услуга — оформление базовой социальной помощи в приложении "Действие", объединяющее различные виды государственной поддержки в одну ежемесячную выплату.

Ранее мы также информировали, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал масштабное внедрение искусственного интеллекта в Украине, прогнозируя выход страны к 2030 году в тройку мировых лидеров по его применению.