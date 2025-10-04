Відео
Головна Новини дня Хто і навіщо переглядає ваші дані в реєстрах — нова функція в Дії

Хто і навіщо переглядає ваші дані в реєстрах — нова функція в Дії

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 00:34
Українці зможуть бачити, хто переглядає їхні дані в реєстрах
Додаток "Дія" у телефоні. Фото: Детектор медіа

В Україні запускають нову систему моніторингу у "Дії", яка дозволить громадянам отримувати сповіщення про доступ до їхніх персональних даних у реєстрах. Користувачі знатимуть, хто, коли і з якою метою переглядав їхні дані, що стане кроком до прозорішої та безпечнішої цифрової держави.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Уряд ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до даних у державних реєстрах. Тепер система фіксуватиме кожен факт обміну даними між органами влади, а користувачі "Дії" бачитимуть відповідні сповіщення. Йдеться про інформацію щодо того, хто і з якою метою звертався до персональних даних громадян.

У Дії з’являться сповіщення про доступ до даних — Федоров - фото 1
Допис Федорова у Telegram. Фото: скриншот

Федоров підкреслив: "Українці повинні знати, що відбувається з їхніми даними в реєстрах. І вже незабаром отримуватимуть відповідні сповіщення в Дії".

За його словами, нова функція забезпечить прозорість у взаємодії держави з даними громадян та стане захистом від зловживань чиновників. Однак виняток становлять випадки, пов’язані з контррозвідкою, боротьбою з тероризмом, розслідуванням злочинів та досудовими процесами. Запуск функціоналу сповіщень у "Дії" анонсують додатково.

Нагадаємо, що в Україні запровадили нову цифрову послугу — оформлення базової соціальної допомоги у застосунку "Дія", що поєднує різні види державної підтримки в одну щомісячну виплату.

Раніше ми також інформували, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував масштабне впровадження штучного інтелекту в Україні, прогнозуючи вихід країни до 2030 року в трійку світових лідерів за його застосуванням.

Михайло Федоров Дія реєстр уряд дані
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
