Українці зможуть бачити, хто переглядає їхні дані в реєстрах

В Україні запускають нову систему моніторингу у "Дії", яка дозволить громадянам отримувати сповіщення про доступ до їхніх персональних даних у реєстрах. Користувачі знатимуть, хто, коли і з якою метою переглядав їхні дані, що стане кроком до прозорішої та безпечнішої цифрової держави.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Українці отримуватимуть сповіщення про доступ до їхніх даних

Уряд ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до даних у державних реєстрах. Тепер система фіксуватиме кожен факт обміну даними між органами влади, а користувачі "Дії" бачитимуть відповідні сповіщення. Йдеться про інформацію щодо того, хто і з якою метою звертався до персональних даних громадян.

Федоров підкреслив: "Українці повинні знати, що відбувається з їхніми даними в реєстрах. І вже незабаром отримуватимуть відповідні сповіщення в Дії".

За його словами, нова функція забезпечить прозорість у взаємодії держави з даними громадян та стане захистом від зловживань чиновників. Однак виняток становлять випадки, пов’язані з контррозвідкою, боротьбою з тероризмом, розслідуванням злочинів та досудовими процесами. Запуск функціоналу сповіщень у "Дії" анонсують додатково.

Нагадаємо, що в Україні запровадили нову цифрову послугу — оформлення базової соціальної допомоги у застосунку "Дія", що поєднує різні види державної підтримки в одну щомісячну виплату.

Раніше ми також інформували, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував масштабне впровадження штучного інтелекту в Україні, прогнозуючи вихід країни до 2030 року в трійку світових лідерів за його застосуванням.