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Хотелось бы больше поддержки — семьи о поиске пленных

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Дата публикации 26 июня 2025 14:43
В Киеве обсудили проблемы поиска пленных — родственники призывают действовать активнее
Панельная дискуссия в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Семьи пленных объединяются, чтобы помочь друг другу разыскать родных

В Киеве в четверг, 26 июня, к Международному дню в поддержку жертв пыток и их семей, состоялась панельная дискуссия, во время которой обсудили проблемы украинских военнопленных, пропавших без вести и их близких. Участниками мероприятия стали представители Главного управления разведки, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, журналисты и родственники пропавших украинских бойцов. Среди них — те, кто сам ищет пропавших, а также помогает другим.

Новини.LIVE побывали на заседании.

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Семьи пленных объединяются, чтобы помочь друг другу разыскать родных

Во время дискуссии участники также поднимали тему бесчеловечного обращения с пленными и подчеркивали важность международной поддержки в фиксации преступлений и усилении давления на государство-агрессора для освобождения военнопленных.

Присутствующая на встрече Елена Терещенко рассказала нашей корреспондентке, что с 2023 года ищет своего мужа, который исчез во время боевых действий под Авдеевкой. Впоследствии женщина стала координатором объединения семей военнослужащих первой танковой бригады.

"Я уже в то время понимала, что чем больше мы объединим вместе, тем больше у каждого шансов выдержать известие о своем родном, или найти в плену, или так же вернуть домой", — сказала женщина

Она признается, что до сих пор не имеет никаких известий от мужа, даже подтверждения, что он находится в плену. Однако надежды не теряет, потому что верит, что он жив.

По словам Елены, родным военнопленных следует активно обращаться в Координационный штаб.

"Если есть известие от освобожденного, это все, чтобы документировали. И добиваться, чтобы вносили в список обменов", — подчеркнула она.

Елена также подчеркнула важность более оперативного информирования со стороны государства.

"Хотелось бы, чтобы когда освобождаются ребята и предоставляют информацию о тех, с кем они находились в плену, эта информация быстрее доходила до родных", — подытожила женщина.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов обратился к семьям украинских военнопленных.

Также представитель ГУР МО Андрей Юсов прокомментировал, что происходит с украинцами в плену.

Киев пленные ГУР военнослужащие пытки
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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