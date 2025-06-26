У Києві обговорили проблеми пошуку полонених — родичі закликають діяти активніше

Панельна дискусія в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві в четвер, 26 червня, до Міжнародного дня на підтримку жертв катувань та їхніх родин, відбулася панельна дискусія, під час якої обговорили проблеми українських військовополонених, зниклих безвісти та їхніх близьких. Учасниками заходу стали представники Головного управління розвідки, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, журналісти та родичі зниклих українських бійців. Серед них — ті, хто сам шукає зниклих, а також допомагає іншим.

Новини.LIVE побували на засіданні.

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Під час дискусії учасники також порушували тему нелюдського поводження з полоненими та наголошували на важливості міжнародної підтримки у фіксації злочинів і посиленні тиску на державу-агресора для звільнення військовополонених.

Присутня на зустрічі Олена Терещенко розповіла нашій кореспондентці, що з 2023 року шукає свого чоловіка, який зник під час бойових дій під Авдіївкою. Згодом жінка стала координаторкою об’єднання родин військовослужбовців першої танкової бригади.

"Я вже на той час, я розуміла, що чим більше ми об'єднаємо разом, тим більше у кожного шансів витримати звістку про свого рідного, або знайти в полоні, або так само повернути додому", — сказала жінка

Вона зізнається, що досі не має жодної звістки від чоловіка, навіть підтвердження, що він перебуває в полоні. Проте надії не втрачає, бо вірить, що він живий.

За словами Олени, рідним військовополонених варто активно звертатися до Координаційного штабу.

"Якщо є звістка від звільненого, це все, щоб документували. І добиватися, щоб вносили список обмінів", — наголосила вона.

Олена також підкреслила важливість більш оперативного інформування з боку держави.

"Хотілося б, щоб коли звільнюються хлопці і надають інформацію про тих, з ким вони перебували в полоні, ця інформація швидше доходила до рідних", — підсумувала жінка.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов звернувся до родин українських військовополонених.

Також представник ГУР МО Андрій Юсов прокоментував, що відбувається з українцями в полоні.