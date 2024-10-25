В трех областях пытались сорвать мобилизацию через Telegram, — СБУ

Сотрудник СБУ вручает подозрение мужчине. Фото: СБУ

В Украине задержали 19 человек, которые через Telegram пытались сорвать мобилизацию в нескольких областях. Подозреваемые публиковали данные о локациях Вооруженных сил и агитировали избегать призыва.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) в пятницу, 25 октября.

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В области 14 человек призвали уклоняться от мобилизации. Они публиковали информацию о передвижении и местонахождении представителей ТЦК и Национальной полиции, а также руководили десятками групп в Telegram и Viber.

Вручение подозрения. Фото: СБУ

Киев

Разоблачены четыре человека, размещавшие в чатах Telegram каналов данные о расположении мобильных блокпостов в Киевской области, используя анонимные аккаунты.

"Для маскировки преступных действий злоумышленники создавали анонимные аккаунты в мессенджере под вымышленными никнеймами", — говорится в сообщении СБУ.

Следственные действия. Фото: СБУ

Винницкая область

Судят 30-летнего мужчину, который не только уклонялся от призыва, но и активно призывал к этому в своем Telegram канале.

Задержание мужчины. Фото: СБУ

Что грозит задержанным

Следователи СБУ сообщили о подозрении пяти задержанным за препятствование деятельности Вооруженных сил Украины.

В ближайшее время подозрение будет объявлено и другим фигурантам. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Сообщение о подозрении в преступлении. Фото: СБУ

Ранее Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали готовивших теракт в Киеве агентов российского Главного разведывательного управления. Преступление должно было произойти в многолюдном месте столицы.

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