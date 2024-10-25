В трех областях пытались сорвать мобилизацию через Telegram, — СБУ

Хотели сорвать мобилизацию — поймали 19 админов Telegram-каналов
В Украине задержали 19 человек, которые через Telegram пытались сорвать мобилизацию в нескольких областях. Подозреваемые публиковали данные о локациях Вооруженных сил и агитировали избегать призыва.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) в пятницу, 25 октября.
Хмельницкая область
В области 14 человек призвали уклоняться от мобилизации. Они публиковали информацию о передвижении и местонахождении представителей ТЦК и Национальной полиции, а также руководили десятками групп в Telegram и Viber.
Киев
Разоблачены четыре человека, размещавшие в чатах Telegram каналов данные о расположении мобильных блокпостов в Киевской области, используя анонимные аккаунты.
"Для маскировки преступных действий злоумышленники создавали анонимные аккаунты в мессенджере под вымышленными никнеймами", — говорится в сообщении СБУ.
Винницкая область
Судят 30-летнего мужчину, который не только уклонялся от призыва, но и активно призывал к этому в своем Telegram канале.
Что грозит задержанным
Следователи СБУ сообщили о подозрении пяти задержанным за препятствование деятельности Вооруженных сил Украины.
В ближайшее время подозрение будет объявлено и другим фигурантам. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.
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