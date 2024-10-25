У трьох областях намагалися зірвати мобілізацію через Telegram, — СБУ

Хотіли зірвати мобілізацію — викрито 19 адмінів Telegram-каналів
В Україні затримали 19 осіб, які через Telegram намагалися зірвати мобілізацію в кількох областях. Підозрювані публікували дані про локації Збройних сил та закликали уникати призову.
Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України (СБУ) у п'ятницю, 25 жовтня.
Хмельниччина
В області 14 осіб закликали ухилятися від мобілізації. Вони публікували інформацію про пересування та місцеперебування представників ТЦК та Національної поліції, а також керували десятками груп у Telegram та Viber.
Київ
Викрито чотирьох осіб, які розміщували у чатах Telegram каналів дані про розташування мобільних блокпостів на Київщині, використовуючи анонімні акаунти.
"Для маскування злочинних дій зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами", — йдеться у повідомленні СБУ.
Вінниччина
Судитимуть 30-річного чоловіка, який не лише ухилявся від призову, але й активно закликав до цього в своєму Telegram каналі.
Що загрожує затриманим
Слідчі СБУ повідомили про підозру п’ятьом затриманим за перешкоджання діяльності Збройних сил України.
Найближчим часом підозру буде оголошено й іншим фігурантам. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.
Раніше Служба безпеки України та Національна поліція затримали агентів російського Головного розвідувального управління, які готували теракт у Києві. Злочин мав статися в багатолюдному місці столиці.
Також ми писали, що співробітники СБУ інсценували вбивство бізнесмена і керівника громадської організації Геннадія Байбутяна. Насправді підприємець живий, а замовник злочину затриманий.
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