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Хотіли зірвати мобілізацію — викрито 19 адмінів Telegram-каналів

25 жовтня 2024 18:59
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
У трьох областях намагалися зірвати мобілізацію через Telegram, — СБУ
Працівник СБУ вручає підозру чоловіку. Фото: СБУ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

В Україні затримали 19 осіб, які через Telegram намагалися зірвати мобілізацію в кількох областях. Підозрювані публікували дані про локації Збройних сил та закликали уникати призову.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України (СБУ) у п'ятницю, 25 жовтня.

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В області 14 осіб закликали ухилятися від мобілізації. Вони публікували інформацію про пересування та місцеперебування представників ТЦК та Національної поліції, а також керували десятками груп у Telegram та Viber.

Затримання СБУ
Вручення підозри. Фото: СБУ

Київ

Викрито чотирьох осіб, які розміщували у чатах Telegram каналів дані про розташування мобільних блокпостів на Київщині, використовуючи анонімні акаунти.

"Для маскування злочинних дій зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами", — йдеться у повідомленні СБУ.

У Києві затримали осіб, які хотіли зірвати мобілізацію
Слідчі дії. Фото: СБУ

Вінниччина

Судитимуть 30-річного чоловіка, який не лише ухилявся від призову, але й активно закликав до цього в своєму Telegram каналі.

Чоловік перешкоджав мобілізації в Україні
Затримання чоловіка. Фото: СБУ

Що загрожує затриманим

Слідчі СБУ повідомили про підозру п’ятьом затриманим за перешкоджання діяльності Збройних сил України.

Найближчим часом підозру буде оголошено й іншим фігурантам. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Перешкоджання діяльності ЗСУ
Оголошення про підозру у злочині. Фото: СБУ

Раніше Служба безпеки України та Національна поліція затримали агентів російського Головного розвідувального управління, які готували теракт у Києві. Злочин мав статися в багатолюдному місці столиці.

Також ми писали, що співробітники СБУ інсценували вбивство бізнесмена і керівника громадської організації Геннадія Байбутяна. Насправді підприємець живий, а замовник злочину затриманий.

Колаборант мобілізація підозра СБУ ЗСУ Telegram

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