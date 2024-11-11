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Хотели сжечь вертолет ВСУ — СБУ задержала группу преступников

11 ноября 2024 15:59
Карина Приходько - Редактор
Поджоги техники ВСУ — СБУ разоблачила преступников, которые хотели уничтожить самолет
Задержание группы поджигателей. Фото: СБУ
Карина Приходько - Редактор

Служба безопасности вместе с полицией задержали группу поджигателей, которые хотели уничтожить вертолет Вооруженных сил. Всем задержанным объявили о подозрении, они находятся под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 11 ноября.

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Задержание группы поджигателей в Украине

В СБУ рассказали, что правоохранители задержали пятерых мужчин, которые совершали поджоги в трех регионах Украины по заказу российских спецслужб. Одна из групп пыталась уничтожить авиатехнику ВСУ в Кировоградской области, а другие — "охотились" за электроподстанциями, в том числе на объектах Укрзализныци.

"Все задержанные были завербованы врагом, когда искали "легкие" заработки в телеграмм-каналах. Впрочем, вместо обещанных средств от РФ фигуранты получили подозрение от украинских правоохранителей", — говорится в сообщении.

  • Кировоградская область

В этом регионе трое молодых людей в возрасте 17 и 18 лет проникли на военный аэродром и пытались сжечь вертолет ВСУ. Кроме того, фигуранты хотели уничтожить одну из ключевых электроподстанций региона, чтобы оставить без света десятки тысяч местных жителей.

Правоохранители задержали их "на горячем" и благодаря этому сохранили боевой вертолет Сил обороны и важный энергообъект.

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Задержание подозреваемого. Фото: СБУ
  • Полтавская область

В Полтавской области разоблачили рецидивиста, который сжег военный джип, привлеченный в выполнении задач на восточном фронте.

По данным следствия, фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля, а осенью 2024 года получил заказ из России на поджог автотехники ВСУ.

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Задержание подозреваемого. Фото: СБУ
  • Черкасская область

Здесь задержан 34-летний житель области, который поджег трансформаторную подстанцию, которая обеспечивала железнодорожное движение на одном из участков региона.

Какое наказание ждет злоумышленников

Все задержанные сообщены о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ);
  • ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области задержали супругов диверсантов, которые пытались сжечь авто военных за 300 гривен.

Также мы писали, что украинец, пойманный за попытку поджога лакокрасочного завода во Вроцлаве, признался, что действовал по указаниям российских спецслужб. У польской полиции есть данные, что подобные поджоги Кремль планировал по всей территории страны.

самолет поджог подозрение война в Украине СБУ

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