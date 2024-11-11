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Хотіли спалити гелікоптер ЗСУ — СБУ затримала групу злочинців

11 листопада 2024 15:59
Карина Приходько - Редактор
Підпали техніки ЗСУ — СБУ викрила злочинців, які хотіли знищити літак
Затримання групи підпалювачів. Фото: СБУ
Карина Приходько - Редактор

Служба безпеки разом з поліцією затримали групу підпалювачів, які хотіли знищити гелікоптер Збройних сил. Усім затриманим оголосили про підозру, вони перебувають під вартою.

Про це повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 11 листопада. 

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В СБУ розповіли, що правоохоронці затримали п'ятьох чоловіків, які вчиняли підпали у трьох регіонах України на замовлення російських спецслужб. Одна із груп намагалася знищити авіатехніку ЗСУ на Кіровоградщині, а інші — "полювали" за електропідстанціями, у тому числі на об’єктах Укрзалізниці.

"Усі затримані були завербовані ворогом, коли шукали "легких" заробітків у телеграм-каналах. Утім, замість обіцяних коштів від РФ фігуранти отримали підозру від українських правоохоронців", — йдеться у повідомленні.

  • Кіровоградська область

У цьому регіоні троє молодиків віком 17 та 18 років проникли на військовий аеродром та намагалися спалити гелікоптер ЗСУ. Крім цього, фігуранти хотіли знищити одну з ключових електропідстанцій регіону, щоб залишити без світла десятки тисяч місцевих жителів.

Правоохоронці затримали їх "на гарячому" і завдяки цьому зберегли бойовий вертоліт Сил оборони та важливий енергооб’єкт.

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Затримання підозрюваного. Фото: СБУ
  • Полтавська область

  На Полтавщині викрили рецидивіста, який спалив військовий джип, що був залучений у виконанні завдань на східному фронті.

За даними слідства, фігурант раніше притягувався до кримінальної відповідальності за викрадення автомобіля, а восени 2024 року отримав замовлення з Росії на підпал автотехніки ЗСУ.

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Затримання підозрюваного. Фото: СБУ
  • Черкаська область

Тут затримано 34-річного жителя області, який підпалив трансформаторну підстанцію, що забезпечувала залізничний рух на одній із ділянок регіону.

Яке покарання чекає на зловмисників

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині затримали подружжя диверсантів, які намагалися спалити авто військових за 300 гривень.

Також ми писали, що українець, якого піймали за спробу підпалу лакофарбового заводу у Вроцлаві, зізнався, що діяв за вказівками російських спецслужб. У польської поліції є дані, що подібні підпали Кремль планував по всій території країни

літак підпал підозра війна в Україні СБУ

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