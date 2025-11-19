Донецк в блэкауте. Фото: местные Телеграм-каналы

Около полумиллиона человек остались без света на временно оккупированной Донетчине. Главарь так называемой "ДНР", коллаборант и бывший махинатор финансовой пирамиды "МММ" Денис Пушилин, издал распоряжение о чрезвычайном положении после атаки на Зуевскую и Старобешевскую ТЭС.

Об этом сообщает оппозиционное Кремлю российское агентство ASTRA.

В "кулечек" в полной темноте

Сообщение перебежчика Царева. Фото: Скриншот

Как известно, у оккупантов уже очередной год большие проблемы с водой. Местным жителям, по сообщению предателя, бывшего нардепа Олега Царева, приходится "класть кулечки в унитаз", а потом выбрасывать их, ведь в трубах нет воды, чтобы слить. Некоторые делают это прямо в окно, окончательно меняет прежнее звание "города роз" на нечто противоположное.

Приказ коллаборанта Пушилина. Фото: ASTRA

Но из-за атаки на ТЭС теперь в регионе объявили тотальное чрезвычайное положение. По словам оккупационного "главы" региона Дениса Пушилина, сейчас без света остаются около 65% жителей так называемой "ДНР", или около полумиллиона человек.

Также остановились котельные и станции водоочистки, что привело к перебоям с отоплением и водоснабжением в жилых домах и социальных объектах.

Согласно указу Пушилина должны быть созданы комиссии, которые будут фиксировать "нарушение условий жизни граждан и потери ими имущества первой необходимости". Далее комиссии будут передавать "главе правительства ДНР Андрею Черткову" документы с обоснованиями для выделения финансовой и материальной помощи населению.

Напомним, 16 ноября, временно оккупированный Донецк и другие города области погрузились в полный блэкаут. Это произошло на фоне атаки неизвестных дронов.

Напомним, что недавно украинские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ. Также Силы обороны Украины поразили НПЗ "Рязанский" в России.