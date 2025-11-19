Донецьк в блекауті. Фото: місцеві Телеграм-канали

Близько півмільйона людей залишилися без світла на тимчасово окупованій Донеччині. Ватажок так званої "ДНР", колаборант та колишній махінатор фінансової піраміди "МММ" Денис Пушилін, видав розпорядження про надзвичайний стан після атаки на Зуївську та Старобешівську ТЕС.

Про це повідомляє опозиційна Кремлю російська агенція ASTRA.

Реклама

Читайте також:

В "кульочок" у повній темряві

Повідомлення перебіжчика Царьова. Фото: Скриншот

Як відомо, в окупантів вже черговий рік великі проблеми з водою. Місцевим мешканцям, за повідомленням зрадника, колишнього нардепа Олега Царьова, доводиться "класти кульочки в унітаз", а потім викидати їх, адже в трубах немає води, щоб злити. Деякі роблять це прямо у вікно, що остаточно змінює колишнє звання "міста троянд" на щось протилежне.

Реклама

Наказ колаборанта Пушиліна. Фото: ASTRA

Але через атаку на ТЕС у регіоні ще й оголосили тотальний надзвичайний стан. За словами окупаційного "голови" регіону Дениса Пушиліна, зараз без світла залишаються близько 65% мешканців так званої "ДНР", або близько півмільйона людей.

Також зупинилися котельні та станції водоочищення, що призвело до перебоїв з опаленням та водопостачанням у житлових будинках та соціальних об'єктах.

Реклама

Відповідно до указу Пушиліна мають бути створені комісії, які фіксуватимуть "порушення умов життя громадян та втрати ними майна найпершої потреби". Далі комісії передаватиму "голові уряду ДНР Андрію Чорткову" документи з обґрунтуваннями для виділення фінансової та матеріальної допомоги населенню.

Нагадаємо, 16 листопада, тимчасово окупований Донецьк та інші міста області занурилися у повний блекаут. Це сталося на тлі атаки невідомих дронів.

Реклама

Нагадаємо, що нещодавно українські військові атакували нафтопереробний завод у Самарській області РФ. Також Сили оборони України уразили НПЗ "Рязанський" у Росії.