Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ходять "в кульочок" у темряві — у Донецьку окупанти оголосили НС

Ходять "в кульочок" у темряві — у Донецьку окупанти оголосили НС

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 05:15
Оновлено: 05:56
Після удару невідомих дронів у Донецьку оголосили НС — півмільйона людей без світла
Донецьк в блекауті. Фото: місцеві Телеграм-канали

Близько півмільйона людей залишилися без світла на тимчасово окупованій Донеччині. Ватажок так званої "ДНР", колаборант та колишній махінатор фінансової піраміди "МММ" Денис Пушилін, видав розпорядження про надзвичайний стан після атаки на Зуївську та Старобешівську ТЕС.

Про це повідомляє опозиційна Кремлю російська агенція ASTRA.

Реклама
Читайте також:

В "кульочок" у повній темряві

null
Повідомлення перебіжчика Царьова. Фото: Скриншот

Як відомо, в окупантів вже черговий рік великі проблеми з водою. Місцевим мешканцям, за повідомленням зрадника, колишнього нардепа Олега Царьова, доводиться "класти кульочки в унітаз", а потім викидати їх, адже в трубах немає води, щоб злити. Деякі роблять це прямо у вікно, що остаточно змінює колишнє звання "міста троянд" на щось протилежне. 

Реклама
null
Наказ колаборанта Пушиліна. Фото: ASTRA

Але через атаку на ТЕС у регіоні ще й оголосили тотальний надзвичайний стан. За словами окупаційного "голови" регіону Дениса Пушиліна, зараз без світла залишаються близько 65% мешканців так званої "ДНР", або близько півмільйона людей.

Також зупинилися котельні та станції водоочищення, що призвело до перебоїв з опаленням та водопостачанням у житлових будинках та соціальних об'єктах.

Реклама

Відповідно до указу Пушиліна мають бути створені комісії, які фіксуватимуть "порушення умов життя громадян та втрати ними майна найпершої потреби". Далі комісії передаватиму "голові уряду ДНР Андрію Чорткову" документи з обґрунтуваннями для виділення фінансової та матеріальної допомоги населенню.

Нагадаємо, 16 листопада, тимчасово окупований Донецьк та інші міста області занурилися у повний блекаут. Це сталося на тлі атаки невідомих дронів.

Реклама

Нагадаємо, що нещодавно українські військові атакували нафтопереробний завод у Самарській області РФ. Також Сили оборони України уразили НПЗ "Рязанський" у Росії.

Донецька область Донецьк війна в Україні блекаут ТОТ
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації