Хмара: Украина стремится к тому, чтобы цена ударов по РФ составляла 2% от нанесенных убытков

Евгений Хмара. Фото: Минобороны

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Украина стремится достичь такого соотношения, при котором затраты на нанесение дальнобойных ударов по территории России составят лишь около 2%. В то же время ущерб, который они будут наносить агрессору, должен быть значительно больше.

Об этом исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара заявил в интервью американской блогерше Лоре Лумер, передает Новини.LIVE.

Почему Украина выбрала асимметричную тактику

Во время беседы Лумер поинтересовалась, в чем заключается главное отличие между российскими ударами по Украине и украинскими атаками по территории РФ.

"Россия заинтересована в терроризировании гражданского населения. Украина заинтересована в защите своего народа", — ответил Хмара.

По его словам, российская армия пытается сделать повседневную жизнь украинцев невыносимой, тогда как Украина наносит удары по военно-промышленному комплексу РФ, нефтеперерабатывающим заводам, транспортным узлам и другим объектам, обеспечивающим функционирование российской военной машины. Также Хмара пояснил, что Украина не может действовать по принципу зеркального ответа из-за разницы в ресурсах.

"Мы не можем отвечать ударом на удар. Мы должны действовать асимметрично".

По словам главы Минобороны, дальнобойные атаки украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре и другим стратегическим объектам России должны наносить противнику ущерб, который в разы превышает затраты Украины на их проведение. Именно поэтому, подчеркнул он, цель состоит в достижении такого соотношения, при котором стоимость украинских ударов составит примерно 2% от экономических потерь, которые они нанесут России.

Как сообщали Новини.LIVE, с 20 июля исполняющим обязанности министра обороны Украины стал Евгений Хмара. Ранее он возглавлял Центр специальных операций "Альфа" СБУ, а также занимал должность временного исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара заявил, что стремится завершить войну до того момента, когда его сыновья достигнут призывного возраста. По его словам, следующее поколение украинцев должно строить будущее государства, а не участвовать в войне.