Министр обороны Евгений Хмара. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Министерство обороны Украины разрабатывает механизмы контролируемого экспорта украинской оборонной продукции. Однако в первую очередь государство должно четко определить потребности войск и обеспечить поставки необходимого оружия на фронт.

Об этом сообщили в Минобороны по итогам встречи министра обороны Евгения Хмары с представителями ОПК, передает Новини.LIVE.

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При каких условиях Украина будет рассматривать вопрос об экспорте оружия

По словам министра, экспорт можно рассматривать только после обеспечения потребностей Сил обороны Украины. Он должен открывать для украинских производителей новые рынки, способствовать развитию производства и создавать возможности для дальнейших инвестиций.

"Акцент должен быть сделан не на продажах, а на потребностях нашей армии. Мы должны четко понимать, сколько оружия нужно фронту, и гарантировать его поставки. Только после этого можно рассматривать возможности экспорта", — отметил Хмара.

В ходе встречи также обсудили прозрачные и равные правила для всех предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также прогнозируемость государственных закупок. Производители должны понимать потребности государства и будущий спрос, чтобы планировать работу и производственные мощности.

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В то же время Минобороны ожидает от предприятий реалистичной оценки собственных возможностей, постоянного развития и поиска новых технологических решений.

Хмара подчеркнул, что Россия быстро адаптируется к изменениям, поэтому украинский ОПК должен оперативно реагировать на новые угрозы и опережать противника. Отдельно министр обратил внимание на необходимость реинвестирования прибыли в развитие предприятий и увеличение объемов производства.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Евгений Хмара заявлял о необходимости максимально защитить работников оборонно-промышленного комплекса от мобилизации. По его словам, это позволит предприятиям выполнять государственные заказы и наращивать производство критически важных для фронта систем. В то же время при бронировании должен учитываться реальный вклад каждого предприятия в обеспечение украинской армии.

Как сообщали Новини.LIVE, Кабинет министров Украины одобрил обновление правил бронирования военнообязанных работников оборонно-промышленного комплекса. Уровень резервирования для предприятий ОПК составит 95%. В Минобороны пояснили, что изменения должны помочь оборонным предприятиям удерживать необходимых специалистов и наращивать производство оружия для нужд Сил обороны.