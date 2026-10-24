Міністр оборони Євгеній Хмара. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Міністерство оборони України працює над механізмами контрольованого експорту української оборонної продукції. Однак передусім держава має чітко визначити потреби війська та гарантувати постачання необхідної зброї на фронт.

Про це повідомили у Міноборони за підсумками зустрічі міністра оборони Євгенія Хмари з представниками ОПК, передає Новини.LIVE.

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За якої умови Україна розглядатиме експорт зброї

За словами міністра, експорт можна розглядати лише після забезпечення потреб Сил оборони України. Він має відкривати для українських виробників нові ринки, сприяти розвитку виробництва та створювати можливості для подальших інвестицій.

"Фокус має бути не на продажах, а на потребах нашого війська. Ми маємо чітко розуміти, скільки зброї потрібно фронту, і гарантувати її постачання. Лише після цього можна розглядати можливості експорту", — зазначив Хмара.

Під час зустрічі також обговорили прозорі та рівні правила для всіх підприємств оборонно-промислового комплексу, а також прогнозованість державних закупівель. Виробники мають розуміти потреби держави й майбутній попит, щоб планувати роботу та виробничі потужності.

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Водночас Міноборони очікує від підприємств реалістичної оцінки власних можливостей, постійного розвитку та пошуку нових технологічних рішень.

Хмара наголосив, що Росія швидко адаптується до змін, тому український ОПК має оперативно реагувати на нові загрози та випереджати противника. Окремо міністр звернув увагу на необхідність реінвестування прибутку в розвиток підприємств і збільшення обсягів виробництва.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Євгеній Хмара заявляв про необхідність максимально захистити працівників оборонно-промислового комплексу від мобілізації. За його словами, це дасть підприємствам змогу виконувати державні замовлення та нарощувати виробництво критично важливих для фронту систем. Водночас бронювання має враховувати реальний внесок кожного підприємства в забезпечення української армії.

Як повідомляли Новини.LIVE, Кабінет Міністрів України схвалив оновлення правил бронювання військовозобов’язаних працівників оборонно-промислового комплексу. Рівень бронювання для підприємств ОПК становитиме 95%. У Міноборони пояснили, що зміни мають допомогти оборонним підприємствам утримувати необхідних фахівців і нарощувати виробництво зброї для потреб Сил оборони.