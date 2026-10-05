Хакеры атаковали АТБ: злоумышленники требуют 400 тысяч долларов за данные

Люди возле магазина АТБ. Фото: УНИАН

В понедельник, 5 октября, в социальных сетях распространилась информация о возможной кибератаке на системы торговой сети "АТБ". Неизвестные злоумышленники заявили, что получили доступ к большому массиву данных компании, и потребовали деньги за неразглашение якобы похищенной информации.

Об этом стало известно из соцсетей, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какие данные якобы похитили хакеры

Согласно скриншотам, которые распространялись в сети, злоумышленники заявили о доступе к персональным данным более 7,9 млн клиентов. Среди них якобы были номера телефонов, адреса электронной почты и хэши паролей.

Также они утверждали, что получили паспортные данные более 127 тысяч сотрудников "АТБ". Кроме того, в сообщении речь шла об информации по 11,4 млн заказов, данных поставщиков, учётных записях Active Directory и исходном коде 524 репозиториев GitLab.

Факт реальной утечки этих данных официально не подтвержден.

Читайте также:

За данные требовали $400 тысяч

Злоумышленники выдвинули требование о выкупе в размере 400 тысяч долларов. Для перевода средств они указали криптовалюты USDT или BTC.

В сообщении также говорилось о двух часах на оплату. В случае невыполнения требования обещали обнародовать похищенную информацию.

Сайт и приложение АТБ возобновили работу

Обновлено в 15:20: ресурсы "АТБ" были восстановлены после сбоя. На сайте сети проводились технические работы, а в мобильном приложении отдельные сервисы оставались временно недоступными.

Что заявили в АТБ

Пресс-секретарь компании Сергей Демченко подтвердил в комеентарии "РБК-Україна", что хакерская атака на ресурсы "АТБ" была.

"Действительно, хакерская атака на ресурсы компании имела место, никакие данные не были затронуты, так как на ресурсах не хранятся никакие персональные данные. Опасности нет", — подчеркнул Сергей Демченко.

Он добавил, что сайт компании закрыли, а специалисты приступили к выяснению обстоятельств атаки.

"Надеюсь, в ближайшее время ситуация будет урегулирована", — отметил пресс-секретарь "АТБ".

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что русскоязычная киберпреступная группировка Cl0p заявила об атаке на десятки компаний в разных странах. Среди названных хакерами организаций были Shell, Philips, Fiserv и GE. В то же время независимого подтверждения их заявлений не было.

Также Новини.LIVE писали о DDoS-атаке на системы "Новой почты". Из-за неё пользователи могли сталкиваться с временными трудностями при использовании сервисов, однако в компании сообщали, что контролировали ситуацию и перевели часть операций на резервные схемы.