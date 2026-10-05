Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Хакеры якобы взломали сайт АТБ: требовали 400 тысяч долларов

Хакеры якобы взломали сайт АТБ: требовали 400 тысяч долларов

Ua ru
5 октября 2026 15:20
Хакеры атаковали АТБ: злоумышленники требуют 400 тысяч долларов за данные
Люди возле магазина АТБ. Фото: УНИАН

В понедельник, 5 октября, в социальных сетях распространилась информация о возможной кибератаке на системы торговой сети "АТБ". Неизвестные злоумышленники заявили, что получили доступ к большому массиву данных компании, и потребовали деньги за неразглашение якобы похищенной информации.

Об этом стало известно из соцсетей, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какие данные якобы похитили хакеры

Согласно скриншотам, которые распространялись в сети, злоумышленники заявили о доступе к персональным данным более 7,9 млн клиентов. Среди них якобы были номера телефонов, адреса электронной почты и хэши паролей.

Также они утверждали, что получили паспортные данные более 127 тысяч сотрудников "АТБ". Кроме того, в сообщении речь шла об информации по 11,4 млн заказов, данных поставщиков, учётных записях Active Directory и исходном коде 524 репозиториев GitLab.

Факт реальной утечки этих данных официально не подтвержден.

Читайте также:

За данные требовали $400 тысяч

Злоумышленники выдвинули требование о выкупе в размере 400 тысяч долларов. Для перевода средств они указали криптовалюты USDT или BTC.

В сообщении также говорилось о двух часах на оплату. В случае невыполнения требования обещали обнародовать похищенную информацию.

Сайт и приложение АТБ возобновили работу

Обновлено в 15:20: ресурсы "АТБ" были восстановлены после сбоя. На сайте сети проводились технические работы, а в мобильном приложении отдельные сервисы оставались временно недоступными.

Что заявили в АТБ

Пресс-секретарь компании Сергей Демченко подтвердил в комеентарии "РБК-Україна", что хакерская атака на ресурсы "АТБ" была.

"Действительно, хакерская атака на ресурсы компании имела место, никакие данные не были затронуты, так как на ресурсах не хранятся никакие персональные данные. Опасности нет", — подчеркнул Сергей Демченко.

Он добавил, что сайт компании закрыли, а специалисты приступили к выяснению обстоятельств атаки.

"Надеюсь, в ближайшее время ситуация будет урегулирована", — отметил пресс-секретарь "АТБ".

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что русскоязычная киберпреступная группировка Cl0p заявила об атаке на десятки компаний в разных странах. Среди названных хакерами организаций были Shell, Philips, Fiserv и GE. В то же время независимого подтверждения их заявлений не было.

Также Новини.LIVE писали о DDoS-атаке на системы "Новой почты". Из-за неё пользователи могли сталкиваться с временными трудностями при использовании сервисов, однако в компании сообщали, что контролировали ситуацию и перевели часть операций на резервные схемы.

кибератака хакеры выкуп АТБ злоумышленники
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации