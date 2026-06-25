Хакеры атаковали приложение Укрпочты: произошел сбой

Одно из отделений Укрпочты. Фото: Укрпочта

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В работе приложения "Укрпочта" зафиксированы временные перебои из-за ночной кибератаки. Пользователи могут сталкиваться с проблемами при использовании сервиса. Специалисты уже работают над восстановлением стабильной работы системы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Укрпочты в четверг, 25 июня.

Хакеры атаковали IТ-системы приложения Укрпочты

Проблемы в работе цифрового сервиса Укрпочты возникли после ночной вражеской атаки на ИТ-инфраструктуру компании. В результате инцидента приложение временно работает со сбоями, однако полноценный доступ к сервисам постепенно восстанавливается.

В компании уверяют, что команда уже занимается ликвидацией последствий атаки и пытается как можно быстрее вернуть приложение к нормальному режиму работы.

Перед комментарием о ходе восстановления в Укрпочте подчеркнули оперативность реагирования на инцидент: "Наши специалисты уже занимаются восстановлением".

В компании добавляют, что пользователей обязательно уведомят о полном восстановлении работы приложения, как только все технические проблемы будут устранены. Также там принесли извинения за временные неудобства и поблагодарили за понимание.

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению стабильного функционирования сервиса.

Скриншот сообщения Укрпочты/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно полиция в рамках международной спецоперации разоблачила администратора VPN-сервиса, который использовался для маскировки хакерских атак по всему миру. Сервис First VPN обеспечивал анонимность киберпреступников и скрывал их цифровые следы. К операции были привлечены правоохранители семи стран, а часть серверной инфраструктуры уже демонтирована.

Новини.LIVE также писали, что в мае 2026 года на системы "Новой почты" была совершена масштабная DDoS-атака, из-за чего возникли перебои в работе сервисов. В компании уверяли, что ситуация находится под контролем, а специалисты уже задействовали резервные механизмы.