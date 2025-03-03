По приказу из Вашингтона Киберкомандование США приостановило любые атаки на Россию

Подразделения армии США соревнуются по программе DEFCON в защите от кибератак. Иллюстративное фото: Минобороны США

США приостановили операции и планирование наступательных киберопераций против России. Такая приостановка, о которой ранее ходили лишь слухи, является серьезным ударом, сказал журналистам источник в Киберкомандовании США.

Об этом сообщает CNN.

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Неназванный чиновник сообщил журналистам, что в Киберкомандовании США недовольны подобным "приказом сверху". Ведь для планирования таких операций требуется время и исследования, которые теперь будут потеряны.

Кроме того, такая приостановка является "серьезным ударом", потому что пауза в наступательных кибероперациях против России сделает США более уязвимыми к потенциальным кибератакам со стороны Москвы, которая имеет огромное количество хакеров, способных нарушать критически важную инфраструктуру США и собирать конфиденциальную информацию.

Пауза в операциях и планировании от Киберкомандования США, наступательного и оборонительного киберподразделения военных, произошла в тот момент, когда администрация Трампа стремится к более широкой разрядке с Россией, отмечают в CNN.

Журналисты канала отмечают, что Кремль рассматривает киберпространство как источник тактического преимущества над США, поскольку он может проникнуть в критическую инфраструктуру США и попытаться повлиять на выборы. Со своей стороны, американские военные и разведывательные хакеры в последние годы все чаще преследуют российских киберпреступников и агентов разведки.

Ранее сообщалось, что группировка китайских хакеров взломала один из самых секретных офисов Министерства финансов Соединенных Штатов, который занимается внедрением санкционной политики против других стран и отдельных групп лиц. В результате кибератаки был украден ряд несекретных документов.

Также мы писали, что ряд французских городских и региональных интернет-ресурсов стал недоступен из-за атаки хакеров.