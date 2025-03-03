За наказом з Вашингтона Кіберкомандування США призупинило будь-які атаки на Росію

Підрозділи армії США змагаються по програмі DEFCON у захисті від кібератак. Ілюстративне фото: Міноборони США

США призупинили операції та планування наступальних кібероперацій проти Росії. Таке призупинення, про яке раніше ходили лише чутки, є серйозним ударом, сказало журналістам джерело у Кіберкомандуванні США.

Про це повідомляє CNN.

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Неназваний чиновник повідомив журналістам, що у Кіберкомандуванні США незадоволені подібним "наказом зверху". Адже для планування таких операцій потрібен час і дослідження, які тепер будуть змарновані.

Крім того, таке призупинення є "серйозним ударом", тому що пауза в наступальних кіберопераціях проти Росії зробить США більш вразливими до потенційних кібератак з боку Москви, яка має величезну кількість хакерів, здатних порушувати критично важливу інфраструктуру США та збирати конфіденційну інформацію.

Пауза в операціях і плануванні від Кіберкомандування США, наступального та оборонного кіберпідрозділу військових, сталася в той момент, коли адміністрація Трампа прагне ширшої розрядки з Росією, зазначають у CNN.

Журналісти каналу зазначать, що Кремль розглядає кіберпростір як джерело тактичної переваги над США, оскільки він може проникнути в критичну інфраструктуру США та спробувати вплинути на вибори. Зі свого боку, американські військові та розвідувальні хакери останніми роками дедалі частіше переслідують російських кіберзлочинців та агентів розвідки.

Раніше повідомлялось, що угруповання китайських хакерів зламало один з найсекретніших офісів Міністерства фінансів Сполучених Штатів, який займається впровадженням санкційної політики проти інших країн і окремих груп осіб. Внаслідок кібератаки було вкрадено низку несекретних документів.

Також ми писали, що низка французьких міських та регіональних інтернет-ресурсів стала недоступною через атаки хакерів.