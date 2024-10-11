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Хакеры ГУР атаковали российские институты, где готовят военных, — СМИ

11 октября 2024 15:08
Карина Приходько - Редактор
ГУР атаковали институты РФ, где готовят военных
Хакер на компьютере. Иллюстративное фото: Depositphotos
Карина Приходько - Редактор

Киберспециалисты Главного управления разведки атаковали учебные заведения России, где готовят военных для войны. Эта атака приостановит обучение российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

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Отмечается, что украинские хакеры атаковали сетевую инфраструктуру Северокавказского федерального университета. Он готовит операторов дронов, специалистов по цифровой связи, инженеров и физиков для оккупационной армии России.

Как известно, этот университет обеспечивает деятельность сразу семи учебных заведений в ряде российских регионов.

"Была поражена внутренняя информационная инфраструктура объекта, уничтожены целевые ресурсы противника (веб-сайты, базы данных, файловые хранилища) общим объемом более 150 терабайт. Атаковано 11 веб-сайтов, более 7 тысяч служебных компьютеров, 135 серверов и файловых хранилищ", — сообщают источники.

Кроме того, осуществлена серия кибератак на ряд целевых интернет-ресурсов и файловых хранилищ организаций противника.

После того, как киберспециалисты ГУР получили доступ к сетевой инфраструктуре РФ на зараженных вебресурсах, они опубликовали агитационную открытку в поддержку наступательных операций ВСУ.

"Результатом операции стало ослабление учебно-научной базы страны-агрессора и возможностей к подготовке военных специалистов путем выполнения специальных задач разведки в киберпространстве", — отмечают источники.

Напомним, 7 октября украинские хакеры совершили масштабную кибератаку на всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию. Они отключили главные пропагандистские телеканалы.

За несколько дней до того, 4 октября, киберспециалисты ГУР атаковали ресурсы поставщиков российской армии. Также были атакованы другие ресурсы, обслуживающие оккупантов.

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