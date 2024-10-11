ГУР атакували інститути РФ, де готують військових

Хакер за комп'ютером. Ілюстративне фото: Depositphotos

Кіберфахівці Головного управління розвідки атакували навчальні заклади Росії, де готують військових для війни. Ця атака призупинить навчання російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

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Зазначається, що українські хакери атакували мережеву інфраструктуру Північнокавказького федерального університету. Він готує операторів дронів, фахівців з цифрового зв’язку, інженерів та фізиків для окупаційної армії Росії.

Як відомо, цей університет забезпечує діяльність відразу семи навчальних закладів у кількох російських регіонах.

"Було уражено внутрішню інформаційну інфраструктуру об'єкта, знищені цільові ресурси противника (вебсайти, бази даних, файлові сховища) загальним обсягом понад 150 терабайтів. Атаковано 11 вебсайтів, понад 7 тисяч службових комп'ютерів, 135 серверів та файлових сховищ", — повідомляють джерела.

Крім того, здійснено серію кібератак на низку цільових інтернет-ресурсів та файлових сховищ організацій противника.

Після того, як кіберфахівці ГУР отримали доступу до мережевої інфраструктури РФ на уражених вебресурсах, вони опублікували агітаційну листівку на підтримку наступальних операцій ЗСУ.

"Результатом операції стало послаблення навчально-наукової бази країни-агресора та можливостей допідготовки військових фахівців шляхом виконання спеціальних завдань розвідки у кіберпросторі", — зазначають джерела.

Нагадаємо, 7 жовтня українські хакери здійснили масштабну кібератаку на всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію. Вони відключивши головні пропагандистські телеканали.

За кілька днів до того, 4 жовтня, кіберфахівці ГУР атакували ресурси постачальників російської армії. Також були атаковані інші ресурси, які обслуговують окупантів.