Кевин Спейси живет "на чемоданах" после скандала с домогательствами - детали

Американский актер Кевин Спейси признался, что живет "на чемоданах" и надеется, что в Голливуде когда-нибудь забудут о связанном с ним секс-скандале, который почти на десять лет отодвинул его от большой сцены.

Об этом пишет NBC News.

В интервью The Telegraph, Спейси признался, что едет туда, где есть работа, и живет в отелях и Airbnb. Сейчас он поет в ночных клубах на Кипре.

"Я буквально не имею дома, это я и пытаюсь объяснить", — сказал он.

Спейси стал персоной нон грата после секс-скандала. Актер Энтони Рапп рассказал BuzzFeed в 2017 году, что тот Спейси домогался его в 1986 году. В то время Кевину Спейси было 26 лет, а Раппу — 14, то есть он был несовершеннолетним. Присяжные стали на сторону Спейси, а не Раппа, однако суд признал виновным актера в неподобающем поведении.

Ранее мы рассказывали, что американского актера и певца Джареда Лето обвиняют в сексуальных домогательствах. Девять женщин заявили о непристойном поведении со стороны актера, некоторые из них на тот момент были несовершеннолетними.

Также скандального французского актера Жерара Депардье, который является большим сторонником российского диктора Владимира Путина, определили виновным по делу о сексуальном насилии. Парижский суд принял решение и назначил наказание.