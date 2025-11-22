Відео
Кевін Спейсі живе "на валізах" після скандалу з насиллям

Кевін Спейсі живе "на валізах" після скандалу з насиллям

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 15:15
Оновлено: 14:58
Кевін Спейсі живе "на валізах" після скандалу з домаганнями — деталі
Кевін Спейсі. Фото: instagram.com/kevinspacey

Американський актор Кевін Спейсі зізнався, що живе "на валізах" і сподівається, що в Голлівуді колись забудуть про пов'язаний із ним секс-скандал, який майже на десять років відсунув його від великої сцени.

Про це пише NBC News.

Читайте також:

Кевін Спейсі страждає через секс-скандал

В інтерв'ю The Telegraph, Спейсі зізнався, що їде туди, де є робота, і живе в готелях та Airbnb. Зараз він співає в нічних клубах на Кіпрі.

"Я буквально не маю дому, це я і намагаюся пояснити", — сказав він.

Спейсі став персоною нон грата після секс-скандалу. Актор Ентоні Рапп розповів BuzzFeed у 2017 році, що той Спейсі домагався його в 1986 році. На той час Кевіну Спейсі було 26 років, а Раппу — 14, тобто він був неповнолітнім. Присяжні стали на бік Спейсі, а не Раппа, проте суд визнав винним актора в неналежній поведінці.

Раныше ми розповідали, що американського актора та співака Джареда Лето звинувачують у сексуальних домаганнях. Дев'ятеро жінок заявили про непристойну поведінку з боку актора, деякі з них на той момент були неповнолітніми.

Також скандального французького актора Жерара Депардьє, який є великим прихильником російського диктора Володимира Путіна, визначили винним у справі про сексуальне насильство. Паризький суд ухвалив рішення та призначив покарання.

робота секс Голлівуд закордонні зірки насильство
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
