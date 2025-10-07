Видео
Главная Новости дня Руководитель СВРУ доложил Зеленскому о риске диверсий РФ в Европе

Руководитель СВРУ доложил Зеленскому о риске диверсий РФ в Европе

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 18:11
Зеленский заслушал доклад руководителя СВРУ — какова ситуация с теневым флотом РФ
Владимир Зеленский и Олег Иващенко. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Он сообщил, какова ситуация с "теневым флотом" РФ и риском возможных диверсий со стороны врага.

Об этом президент написал в своем Telegram во вторник, 7 октября.

Читайте также:

Зеленский заслушал доклад Иващенко

Глава СВРУ доложил об активной работе ведомства в противодействии российским попыткам дестабилизации Европы и обхода санкций. По его словам, разведка сотрудничает с партнерами, чтобы не допустить использования так называемого "теневого флота" для диверсионных и разведывательных операций, а также обеспечить эффективные поставки Украине необходимого оружия и оборудования.

"Даем всю необходимую информацию партнерам и рассчитываем, что противодействие российскому вмешательству будет значительно сильнее. Сейчас россияне используют танкеры не только для того, чтобы зарабатывать деньги на войну, но и для разведывательной и даже диверсионной деятельности. Это абсолютно реально прекратить", — сообщил Зеленский.

Кроме того, ожидаются изменения в дезинформационной тактике РФ, и Служба внешней разведки будет координировать действия с партнерами, чтобы усилить оборонительные возможности Украины.

"Обсудили конкретные задачи по санкциям против России, в частности, какие схемы обхода санкций требуют перекрытия в первую очередь. Также Олег Иващенко доложил об изменениях в дезинформационной тактике России в ближайшее время. Поручил руководителю внешней разведки работать и по тем направлениям с партнерами, которые могут дать Украине больше реальных поставок необходимого оружия и оборудования", — добавил президент.

Напомним, Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Юлией Свириденко. Они обсудили восстановление украинской энергетики и социальные вопросы.

А также президент Украины встретился с министром промышленности Дании. Зеленский обсудим с западными партнерами дальнейшее сотрудничество в сфере обороны.

Владимир Зеленский Служба внешней разведки война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
