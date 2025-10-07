Зеленский заслушал доклад руководителя СВРУ — какова ситуация с теневым флотом РФ

Владимир Зеленский и Олег Иващенко. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Он сообщил, какова ситуация с "теневым флотом" РФ и риском возможных диверсий со стороны врага.

Об этом президент написал в своем Telegram во вторник, 7 октября.

Зеленский заслушал доклад Иващенко

Глава СВРУ доложил об активной работе ведомства в противодействии российским попыткам дестабилизации Европы и обхода санкций. По его словам, разведка сотрудничает с партнерами, чтобы не допустить использования так называемого "теневого флота" для диверсионных и разведывательных операций, а также обеспечить эффективные поставки Украине необходимого оружия и оборудования.

"Даем всю необходимую информацию партнерам и рассчитываем, что противодействие российскому вмешательству будет значительно сильнее. Сейчас россияне используют танкеры не только для того, чтобы зарабатывать деньги на войну, но и для разведывательной и даже диверсионной деятельности. Это абсолютно реально прекратить", — сообщил Зеленский.

Кроме того, ожидаются изменения в дезинформационной тактике РФ, и Служба внешней разведки будет координировать действия с партнерами, чтобы усилить оборонительные возможности Украины.

"Обсудили конкретные задачи по санкциям против России, в частности, какие схемы обхода санкций требуют перекрытия в первую очередь. Также Олег Иващенко доложил об изменениях в дезинформационной тактике России в ближайшее время. Поручил руководителю внешней разведки работать и по тем направлениям с партнерами, которые могут дать Украине больше реальных поставок необходимого оружия и оборудования", — добавил президент.

