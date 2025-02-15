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Келлог ответил, за что отвечают он и Уиткофф

15 февраля 2025 17:55
Аркадий Пастула - Редактор
Келлог объяснил свои обязанности и роль Стива Уиткоффа
Кит Келлог. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог объяснил, за что отвечает он и посланник Белого дома Стив Уиткофф.

Об этом Кит Келлог сказал на пресс-конференции на полях Мюнхенской конференции в субботу, 15 февраля.

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Спецпредставитель Трампа отметил, что он отвечает за работу США с Украиной, а Стив Уиткофф — за сотрудничество с Россией.

"Мы это делаем, потому что хотим знать, когда это все закончится", — отметил Келлог.

Он добавил, что активно сотрудничает с коллегой со всех сторон, чтобы достичь скорейшего результата — устойчивого мира для Украины.

Напомним, Келлог заявил, что в переговорах будут участвовать Украина, Россия и Соединенные Штаты Америки.

Также спецпредставитель Трампа отметил, что США будут продолжать финансировать Украину.

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