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Келлог відповів, за що відповідають він та Віткофф

15 лютого 2025 17:55
Аркадій Пастула - Редактор
Келлог пояснив свої обов'язки та роль Стіва Віткоффа
Кіт Келлог. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог пояснив, за що відповідає він та посланник Білого дому Стів Віткофф.

Про це Кіт Келлог сказав на пресконференції на полях Мюнхенської конференції у суботу, 15 лютого.

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Спецпредставник Трампа наголосив, що він відповідає за роботу США з Україною, а Стів Віткофф — за співпрацю з Росією.

"Ми це робимо, бо хочемо знати, коли це все закінчиться", — зазначив Келлог.

Він додав, що активно співпрацює з колегою з усіх сторін, аби досягти якнайшвидшого результату — стійкого миру для України.

Нагадаємо, Келлог заявив, що у переговорах братимуть участь Україна, Росія та Сполучені Штати Америки.

Також спецпредставник Трампа наголосив, що США продовжуватимуть фінансувати Україну.

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