Перемога України у війні — якою її бачать у Трампа

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Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог поділився своїм баченням перемоги України у війні. За його словами, найважливіше зараз — зупинити кровопролиття та досягти довготривалої стабільності.

Про це Келлог сказав на полях Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 15 лютого.

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Келлог наголосив, що якщо розглядати перемогу в класичному розумінні Другої світової війни, коли все завершується підписанням мирного договору, то цього може й не статися.

"Що таке перемогти у війні? Давайте будемо чесними. Ви пішли на надзвичайні жертви. Я бачив Ізюм, я бачив, що пройшли. Перше, що треба зробити — зупинити кровотечу. Якщо думаєте про перемогу в розумінні Другої світової війни, з підписанням мирного договору — цього певно не станеться. Нам потрібно на це подивитись в довготривалій перспективі", — сказав він.

Натомість, на думку Келлога, важливо забезпечити тривалу перспективу успішної та суверенної України.

"Ми хочемо суверенну Україну. Ми хочемо, щоб була успішна, суверенна Україна. І для цього ми маєм зупинити російську агресію", — підсумував спецпредставник США.

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