Келлог сообщил, продолжат ли США финансировать Украину

Кит Келлог. Фото: скриншот

Соединенные Штаты будут продолжать финансировать Украину. Сейчас наше государство находится на уровне насилия, который не встречался со времен Второй мировой войны.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа Кит Келлог на Мюнхенской безопасности конференции в субботу, 15 февраля.

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"Мы в мире на уровне насилия Второй мировой войны. Это насилие на уровне государства. Хотя моя оценка и сложная, мы будем продолжать финансировать Украину", — сказал Келлог.

При этом он подчеркнул, что главной целью является прекращение насилия, вызванного войной.

Напомним, Келлог заявил, что война в Украине должна завершиться менее чем за год. Для этого он отводит 180 дней на привлечение всех сторон к мирному процессу.

Также Келлог отметил, что для достижения долговременного мира необходимо участие Зеленского и европейских союзников.