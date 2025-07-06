Келлог прокомментировал разговор Зеленского и Трампа

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Специальный представитель Президента США по вопросам Украины Кит Келлог прокомментировал недавний телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. Он отметил, что сочувствие — ключевая составляющая лидерства.

Об этом Кит Келлог написал на своей странице в соцсети X в воскресенье, 6 июля.

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Кэллог о разговоре Зеленского и Трампа

Итак, Кэллог высказался о разговоре Трампа и Зеленского, который состоялся 4 июля, и который лидер Украины назвал "лучшим за это все время".

"Хорошо. Это классический Дональд Трамп. Всегда готов к сочувствию", — написал он.

Также спецпредставитель Трампа поблагодарил Зеленского за его сочувствие по поводу ужасной потери жизни во время наводнения в Техасе, особенно среди молодежи.

"Оба президента осознают боль потери молодежи в мирное время и на войне. Сочувствие — ключевая составляющая лидерства", — сказал Келлог.

Скриншот сообщения Келлога/X

Напомним, что 4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Лидеры, в частности, говорили о ситуации на фронте.

После разговора лидеров стало известно, что США могут возобновить военную помощь, в частности, поставки ракет Patriot Украине.