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Головна Новини дня Келлог охарактеризував нещодавню розмову Зеленського з Трампом

Келлог охарактеризував нещодавню розмову Зеленського з Трампом

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 12:58
Келлог прокоментував розмову Зеленського та Трампа
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Спеціальний представник Президента США з питань України Кіт Келлог прокоментував нещодавню телефонну розмову Президента України Володимира Зеленського з очільником Білого дому Дональдом Трампом. Він зазначив, що співчуття — ключова складова лідерства.

Про це Кіт Келлог написав на своїй сторінці у соцмережі X у неділю, 6 липня.

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Келлог про розмову Зеленського та Трампа

Отже, Келлог висловився про розмову Трампа та Зеленського, яка відбулася 4 липня, та яку лідер України назвав "найкращою за цей весь час". 

"Добре. Це класичний Дональд Трамп. Завжди готовий до співчуття", — написав він.

Також спецпредставник Трампа подякував Зеленському за його співчуття щодо жахливої втрати життя під час повені в Техасі, особливо серед молоді.

"Обидва президенти усвідомлюють біль втрати молоді в мирний час і на війні. Співчуття — ключова складова лідерства", — сказав Келлог.

Келлог
Скриншот повідомлення Келлога/X

Нагадаємо, що 4 липня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Лідери, зокрема, говорили про ситуацію на фронті.

Після розмови лідерів стало відомо, що США можуть поновити військову допомогу, зокрема, постачання ракет Patriot Україні.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп війна в Україні Кіт Келлог
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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