Келлог прокоментував розмову Зеленського та Трампа

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Спеціальний представник Президента США з питань України Кіт Келлог прокоментував нещодавню телефонну розмову Президента України Володимира Зеленського з очільником Білого дому Дональдом Трампом. Він зазначив, що співчуття — ключова складова лідерства.

Про це Кіт Келлог написав на своїй сторінці у соцмережі X у неділю, 6 липня.

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Отже, Келлог висловився про розмову Трампа та Зеленського, яка відбулася 4 липня, та яку лідер України назвав "найкращою за цей весь час".

"Добре. Це класичний Дональд Трамп. Завжди готовий до співчуття", — написав він.

Також спецпредставник Трампа подякував Зеленському за його співчуття щодо жахливої втрати життя під час повені в Техасі, особливо серед молоді.

"Обидва президенти усвідомлюють біль втрати молоді в мирний час і на війні. Співчуття — ключова складова лідерства", — сказав Келлог.

Скриншот повідомлення Келлога/X

Нагадаємо, що 4 липня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Лідери, зокрема, говорили про ситуацію на фронті.

Після розмови лідерів стало відомо, що США можуть поновити військову допомогу, зокрема, постачання ракет Patriot Україні.