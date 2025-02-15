Кит Келлог назвал сроки завершения войны в Украине

Кит Келлог. Фото: скриншот

Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог выразил мнение, что война в Украине должна закончиться раньше, чем через год. Он объявил, что берет 180 дней, чтобы задействовать все стороны для достижения этой цели.

Об этом Келлог заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

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"Война в Украине должна закончиться быстрее, чем через год. Я публично беру 180 дней, чтобы задействовать все стороны", — отметил Келлог.

Спецпосланник США отметил, что Трамп требует крайне высоких сроков выполнения поставленных задач.

"Когда Трамп просит тебя что-то сделать, то уже завтра спрашивает, почему это не сделано", — пояснил Келлог.

Ранее мы сообщали, что Кэллог сделал заявление относительно долговременного мира. По его словам, нельзя исключать ни президента Владимира Зеленского, ни европейских союзников.

Напомним, руководитель ОП Андрей Ермак встретился с Келлогом. Они обсудили объединение усилий для прекращения войны в Украине.