Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые рассказала о перенесенном лечении онкологического заболевания и непростом процессе восстановления. Она рассказала, что выздоровление происходило не "линейно", а также поделилась тем, что большую роль в реабилитации сыграла природа. Супруга принца Уильяма также сообщила о своих планах на рождественские праздники.

Об этом пишут Country Life и Hello, передает Новини.LIVE.

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Кейт Миддлтон рассказала о трудностях во время выздоровления

Принцесса Уэльская сообщила о своей болезни в марте 2024 года, в сентябре она заявила о завершении курса химиотерапии. Уже в начале 2025 года стало известно о ремиссии рака.

Кейт Миддлтон поделилась, что врачи предупреждали её — процесс восстановления после онкологического заболевания будет непростым.

"Мне сказали, что будут и хорошие дни, и плохие, что лечение потребует времени. Такова его природа. Это показывает нам, что периоды отдыха, размышлений и обновления так же важны, как и моменты роста", — сказала она.

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Принцесса Уэльская отметила, что большую роль во время реабилитации сыграла природа и связь с ней. По её словам, пребывание на природе помогло ей лучше почувствовать своё тело, разум и внутреннее состояние.

"Я думаю, это потому, что природа дарит нам нечто уникальное. Она ничего от нас не требует. Она не осуждает нас и не ожидает от нас никаких результатов. Она просто позволяет нам быть. Это действительно мое святилище и место, куда я инстинктивно хотела попасть", — призналась она.

Она отметила, что природные процессы тесно связаны с восстановлением человека, и подчеркнула их сходство. Именно это помогло ей по-другому воспринимать процесс реабилитации. Отдельно она отметила важность поддержки близких людей в этот непростой период.

"Люди всегда обращались к природе. Будь то пляж, дарящий исцеление и восстановление; будь то сельская местность, где можно обрести покой и по-новому взглянуть на вещи; будь то горы, где можно побыть в одиночестве — люди издавна искали утешение в природной среде. Природа обладает необычайной восстанавливающей силой, и ее интеграция в процесс выздоровления чрезвычайно важна. Ощущение связи, надежные люди рядом и места, где вы чувствуете себя спокойно, могут быть чрезвычайно важны в сложные времена", — подчеркнула Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон готовится к рождественскому богослужению в 2026 году

Помимо рассказа о выздоровлении, стало известно и о праздничных планах принцессы Уэльской.11 декабря 2026 года Кейт Миддлтон проведет ежегодную рождественскую службу "Вместе на Рождество" в Вестминстерском аббатстве. Ожидается, что мероприятие посетят более 1600 гостей, среди которых будут представители королевской семьи и люди, внесшие весомый вклад в поддержку своих сообществ.

В службе традиционно примут участие принц Уильям и трое детей супругов — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Мероприятие будет сопровождаться исполнением рождественских песен, чтением произведений и выступлениями специальных гостей, а трансляцию покажут на ITV1 накануне Рождества.

Новини.LIVE сообщали, что впервые после возвращения в Великобританию принц Гарри и Меган Маркл появились вместе на мероприятии — они посетили музыкальную студию в Ноттингеме. Для выхода Маркл выбрала эффектный осенний образ — бордовое пальто, сливовую юбку и тёмную водолазку.

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