Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон уперше розповіла про пережите лікування онкологічного захворювання та непростий процес відновлення. Вона розповіла, що одужання не відбувалось "лінійно", а також поділилась, що велику роль у реабілітації відіграла природа. Дружина принца Вільяма також повідомила про свої плани на різдвяні свята.

Про це пише Country Life та Hello, передає Новини.LIVE.

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Кейт Міддлтон розповіла про труднощі під час одужання

Принцеса Уельська повідомила про свою хворобу в березні 2024 року, у вересні вона заявила про завершення курсу хіміотерапії. Вже на початку 2025 року було відомо про ремісію раку.

Кейт Міддлтон поділилась, що лікарі її попереджували — процес відновлення після онкологічного захворювання буде непростим.

"Мені сказали, що будуть хороші дні та погані, що лікування потребуватиме часу. Це те саме за своєю природою. Це показує нам, що періоди відпочинку, роздумів та оновлення так само важливі, як і моменти зростання", — сказала вона.

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Принцеса Уельська зазначила, що велику роль під час реабілітації зіграла природа та зв'язок з нею. За її словами, перебування на природі допомогло їй краще відчути своє тіло, розум та внутрішній стан.

"Я думаю, це тому, що природа пропонує щось унікальне. Вона нічого від нас не вимагає. Вона не засуджує нас і не очікує від нас жодних результатів. Вона просто дозволяє нам бути. Це справді моє святилище і місце, куди я інстинктивно хотіла потрапити", — зізналась вона.

Вона зазначила, що природні процеси тісно пов'язані з людським відновленням та підкреслила їх схожість між собою. Саме це допомогло їй інакше сприймати процес реабілітації. Окремо вона зазначила важливість підтримки близьких людей під час непростого періоду.

"Люди завжди зверталися до природи. Чи то пляж, що дарує зцілення й відновлення; чи то сільська місцевість, де можна знайти спокій і по-новому поглянути на речі; чи то гори, де можна побути наодинці — люди здавна шукали розради в природному середовищі. Природа має надзвичайну відновлювальну силу, і її інтеграція в процес одужання є вкрай важливою. Відчуття зв’язку, надійні люди поруч і місця, де ви почуваєтеся спокійно, можуть бути надзвичайно важливими у складні часи", — наголосила Кейт Міддлтон.

Кейт Міддлтон готується до різдвяної служби у 2026 році

Окрім розповіді про одужання, стало відомо і про святкові плани принцеси Уельської. 11 грудня 2026 року Кейт Міддлтон проведе щорічну різдвяну службу "Разом на Різдво" у Вестмінстерському абатстві. Очікується, що захід відвідають понад 1600 гостей, серед яких будуть представники королівської родини та люди, які зробили вагомий внесок у підтримку своїх громад.

До служби традиційно долучаться принц Вільям та троє дітей подружжя — принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї. Захід супроводжуватиметься виконанням різдвяних пісень, читанням творів і виступами спеціальних гостей, а трансляцію покажуть на ITV1 напередодні Різдва.

Новини.LIVE інформували, що вперше після повернення до Великої Британії Принц Гаррі та Меган Маркл з’явилися разом на заході, вони відвідали музичну студію в Ноттінгемі. Для виходу Маркл обрала ефектний осінній образ — бордове пальто, сливову спідницю та темну водолазку.

Ми писали, що Папа Римський Лев XIV також бореться з онкологічним захворюванням. Понтифіку видалили частину легені через рак, повідомляється, що операція тривала близько 90 хвилин та минула без ускладнень.