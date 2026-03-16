KBU Awards 2025: объявлены лучшие нонфикшн-книги в Украине

В Киеве 13 марта состоялась церемония награждения KBU Awards 2025. На ней объявили победителей одной из ключевых украинских премий в сфере нонфикшн-литературы.

Об этом сообщила пресс-служба KBU Awards 2025, передает Новини.LIVE.

На нынешней церемонии награды получили авторы и издательства, чьи книги работают с темами:

бизнеса;

войны;

истории;

национальной идентичности;

личностного развития.

Премия KBU Awards, основанная в 2020 году, ежегодно отмечает лучшие нонфикшн-книги украинских авторов, изданные украинскими издательствами. Ее цель — поддерживать авторов, чьи работы помогают лучше понимать современную реальность, способствуют развитию бизнеса, общества, культуры мышления и формированию украинской идентичности.

В 2025 году премия охватывала пять категорий: "Развитие бизнеса", "Личностное развитие", "История Украины", "Национальная идентичность" и "Российско-украинская война". Лауреатов определяло независимое жюри KBU Awards в несколько этапов — от формирования длинного списка до финального оценивания книг из коротких списков.

Церемония собрала авторов, издателей, представителей бизнеса, культурной среды, членов жюри и партнеров премии. Кроме того, событие стало публичным жестом поддержки украинского нонфикшна как интеллектуальной инфраструктуры Украины, которая развивается даже во время полномасштабной войны.

"В бизнес-литературе 2024-2025 годов на первый план выходят AI и data-лидерство без магии, когда важно не просто говорить об AI, а встраивать инструменты в процессы, автоматизировать рутину и усиливать команду. Также все более важным становится лидер как архитектор системы, а не герой-одиночка, ведь результат обеспечивает сочетание продукта, коммуникации, команды и операционной логики. В украинском контексте особое значение приобретают командообразование под давлением, культура ответственности, доверие, ролевая ясность и человечность. Отдельно усиливается роль коммуникаций и нарратива как управленческого инструмента, а также запрос на практическую, приземленную бизнес-литературу, которая дает не абстрактные теории, а четкое понимание, что делать уже завтра", — говорит член жюри номинации "Бизнес", предприниматель Дмитрий Джеджула.

Победители KBU Awards 2025

В категории "Развитие бизнеса" победу одержала книга "Больше чем команда" авторства Артура Лупашко, изданная в издательстве Punkt Publishing.

В номинации "Национальная идентичность" победу разделили две книги:

"Культурная колонизация. Страх, унижение и сопротивление Украины в советской империи" Радомира

Мокрика, издательство "Локальная история";

"А теперь и спросить не у кого... Как исследовать историю своего рода?" Анны Николаевой, издательство "Лаборатория".

А в номинации "Российско-украинская война" победу одержала книга "Первая энергетическая" Евгения Мочалова и Виталия Крижевского, издательство "Вихола".

В категории "Личностное развитие" победила книга "Как написать книгу. Концентрированный курс писательского мастерства", созданная коллективом авторов и изданная в издательстве Stretovych.

В номинации "История Украины" победу разделили две книги:

"Мазепа. Тысячеликий герой украинской истории" Виктора Горобца, издательство "Вихола";

"Украинское радио. История бурного века" Вадима Миского и Тамары Гусейновой, издательство "Лаборатория".

Нынешние победители продемонстрировали многообразие украинского нонфикшна — от управленческих практик и коммуникаций до переосмысления колониального опыта, семейной памяти, истории медиа и войны как ключевой реальности нашего времени. Эти книги не только фиксируют опыт, но и помогают найти язык для его осмысления.

"KBU Awards 2025 это результат большой подготовительной работы, которая длилась не один месяц. За этой церемонией стоит внимательный отбор, работа жюри, координация с партнерами и общее стремление сделать так, чтобы украинский нонфикшн получал должное публичное внимание. Четыре сезона KBU Awards показывают, что в Украине есть запрос на качественные книги, которые помогают обществу мыслить глубже, понимать себя, свою историю, вызовы войны, принципы развития бизнеса и роль личной ответственности. Мы создавали эту премию с пониманием, что книга является частью интеллектуальной инфраструктуры страны. И сегодня видим, что она действительно стала пространством признания для авторов, издателей и текстов, которые влияют на общественный разговор", — говорит соучредитель KBU Awards Дмитрий Лаппо.

Специальные награды KBU Awards 2025

Кроме того, во время церемонии отдельно были вручены специальные награды от партнеров и друзей премии.

В частности, компания Kosmotech отметила книгу "Больше чем команда" Артура Лупашко и издательства Punkt с формулировкой: за глубокое исследование роли руководителя и силы команды.

В MIM Business School отметили книгу "Soft skills: Быть собой" авторов Елены Жильцовой и Владимира Станчишина, изданную в издательстве "Вихола", за новое осмысление soft skills как целостной системы мировоззрения современного руководителя.

А Family Business Network Ukraine отметили книгу "Сладкий несладкий бизнес" Анны Завертайло и издательства Stretovych за устойчивость, несокрушимость и создание культуры семейного бизнеса.

Визионер и партнер KBU Awards Владимир Корн отметил книгу "Стоицизм как стиль жизни" Александра Полтавцева, изданную в издательстве "Априори". Она получила награду за современное переосмысление античной философии и превращение ее в практический инструмент сохранения достоинства, внутренней устойчивости и целостности личности в условиях войны.

Meest Почта отметила книгу "Бизнес между войной и жизнью" Анастасии Шевченко, изданную "Креативным агентством "Артель", за освещение роли бизнеса как жизненной опоры, которая способна объединять людей и открывать новые возможности для развития даже во время войны.

Оргкомитет KBU Awards вручил специальную награду книге "Хемингуэй ничего не знает" Артура Дроня и Издательству Старого Льва за силу искренности и голос нового поколения, которые лелеют человечность, свет и веру в победу сквозь боль войны.

Кроме того, Kasta отметила книгу "Люди покупают у людей" Юлии Колесник и издательства Stretovych за развитие культуры искренних коммуникаций и действенную поддержку украинских стартапов в создании брендов.

Известно, что генеральным партнером KBU Awards 2025 стала Meest ПОЧТА. Партнером номинации "Личностное развитие" стала Kasta.

"Партнерское сотрудничество не влияет на решение жюри, формирование списков и определение победителей, зато мы благодарны партнерам за поддержку некоммерческого проекта, созданного для поддержки украинских авторов и издателей. Регламент KBU Awards 2025 прямо предусматривает отдельную процедуру отбора и оценки книг, а в жюри входят независимые эксперты, ученые, предприниматели, культурные деятели и другие", — говорится в сообщении.

Отметим, вице-премьер-министр по гуманитарной политике Татьяна Бережная заявила, что в Украине готовятся ограничить оборот русскоязычной литературы.