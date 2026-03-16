Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
KBU Awards 2025: объявлены лучшие нонфикшн-книги в Украине

KBU Awards 2025: объявлены лучшие нонфикшн-книги в Украине

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 23:01
KBU Awards 2025: объявлены лучшие нонфикшн-книги в Украине
Церемония KBU Awards 2025. Фото: KBU Awards

В Киеве 13 марта состоялась церемония награждения KBU Awards 2025. На ней объявили победителей одной из ключевых украинских премий в сфере нонфикшн-литературы.

Об этом сообщила пресс-служба KBU Awards 2025, передает Новини.LIVE.

Реклама
Церемония награждения KBU Awards 2025

На нынешней церемонии награды получили авторы и издательства, чьи книги работают с темами:

  • бизнеса;
  • войны;
  • истории;
  • национальной идентичности;
  • личностного развития.

Премия KBU Awards, основанная в 2020 году, ежегодно отмечает лучшие нонфикшн-книги украинских авторов, изданные украинскими издательствами. Ее цель — поддерживать авторов, чьи работы помогают лучше понимать современную реальность, способствуют развитию бизнеса, общества, культуры мышления и формированию украинской идентичности.

Церемонія нагородження KBU Awards 2025 у Києві
Участницы церемонии. Фото: KBU Awards

В 2025 году премия охватывала пять категорий: "Развитие бизнеса", "Личностное развитие", "История Украины", "Национальная идентичность" и "Российско-украинская война". Лауреатов определяло независимое жюри KBU Awards в несколько этапов — от формирования длинного списка до финального оценивания книг из коротких списков.

Церемония собрала авторов, издателей, представителей бизнеса, культурной среды, членов жюри и партнеров премии. Кроме того, событие стало публичным жестом поддержки украинского нонфикшна как интеллектуальной инфраструктуры Украины, которая развивается даже во время полномасштабной войны.

Церемонія KBU Awards 2025
Участники мероприятия. Фото: KBU Awards

"В бизнес-литературе 2024-2025 годов на первый план выходят AI и data-лидерство без магии, когда важно не просто говорить об AI, а встраивать инструменты в процессы, автоматизировать рутину и усиливать команду. Также все более важным становится лидер как архитектор системы, а не герой-одиночка, ведь результат обеспечивает сочетание продукта, коммуникации, команды и операционной логики. В украинском контексте особое значение приобретают командообразование под давлением, культура ответственности, доверие, ролевая ясность и человечность. Отдельно усиливается роль коммуникаций и нарратива как управленческого инструмента, а также запрос на практическую, приземленную бизнес-литературу, которая дает не абстрактные теории, а четкое понимание, что делать уже завтра", — говорит член жюри номинации "Бизнес", предприниматель Дмитрий Джеджула.

KBU Awards 2025 — оголошення переможців 13 березня
Церемония награждения. Фото: KBU Awards

Победители KBU Awards 2025

В категории "Развитие бизнеса" победу одержала книга "Больше чем команда" авторства Артура Лупашко, изданная в издательстве Punkt Publishing.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В номинации "Национальная идентичность" победу разделили две книги:

  • "Культурная колонизация. Страх, унижение и сопротивление Украины в советской империи" Радомира
  • Мокрика, издательство "Локальная история";
  • "А теперь и спросить не у кого... Как исследовать историю своего рода?" Анны Николаевой, издательство "Лаборатория".

А в номинации "Российско-украинская война" победу одержала книга "Первая энергетическая" Евгения Мочалова и Виталия Крижевского, издательство "Вихола".

Церемонія нагородження KBU Awards 2025
Церемония KBU Awards 2025. Фото: KBU Awards

В категории "Личностное развитие" победила книга "Как написать книгу. Концентрированный курс писательского мастерства", созданная коллективом авторов и изданная в издательстве Stretovych.

В номинации "История Украины" победу разделили две книги:

  • "Мазепа. Тысячеликий герой украинской истории" Виктора Горобца, издательство "Вихола";
  • "Украинское радио. История бурного века" Вадима Миского и Тамары Гусейновой, издательство "Лаборатория".

Нынешние победители продемонстрировали многообразие украинского нонфикшна — от управленческих практик и коммуникаций до переосмысления колониального опыта, семейной памяти, истории медиа и войны как ключевой реальности нашего времени. Эти книги не только фиксируют опыт, но и помогают найти язык для его осмысления.

"KBU Awards 2025 это результат большой подготовительной работы, которая длилась не один месяц. За этой церемонией стоит внимательный отбор, работа жюри, координация с партнерами и общее стремление сделать так, чтобы украинский нонфикшн получал должное публичное внимание. Четыре сезона KBU Awards показывают, что в Украине есть запрос на качественные книги, которые помогают обществу мыслить глубже, понимать себя, свою историю, вызовы войны, принципы развития бизнеса и роль личной ответственности. Мы создавали эту премию с пониманием, что книга является частью интеллектуальной инфраструктуры страны. И сегодня видим, что она действительно стала пространством признания для авторов, издателей и текстов, которые влияют на общественный разговор", — говорит соучредитель KBU Awards Дмитрий Лаппо.

Специальные награды KBU Awards 2025

Кроме того, во время церемонии отдельно были вручены специальные награды от партнеров и друзей премии.

В частности, компания Kosmotech отметила книгу "Больше чем команда" Артура Лупашко и издательства Punkt с формулировкой: за глубокое исследование роли руководителя и силы команды.

Учасники церемонії KBU Awards 2025
Церемония KBU Awards 2025 в Киеве 13 марта. Фото: KBU Awards

В MIM Business School отметили книгу "Soft skills: Быть собой" авторов Елены Жильцовой и Владимира Станчишина, изданную в издательстве "Вихола", за новое осмысление soft skills как целостной системы мировоззрения современного руководителя.

А Family Business Network Ukraine отметили книгу "Сладкий несладкий бизнес" Анны Завертайло и издательства Stretovych за устойчивость, несокрушимость и создание культуры семейного бизнеса.

Визионер и партнер KBU Awards Владимир Корн отметил книгу "Стоицизм как стиль жизни" Александра Полтавцева, изданную в издательстве "Априори". Она получила награду за современное переосмысление античной философии и превращение ее в практический инструмент сохранения достоинства, внутренней устойчивости и целостности личности в условиях войны.

Meest Почта отметила книгу "Бизнес между войной и жизнью" Анастасии Шевченко, изданную "Креативным агентством "Артель", за освещение роли бизнеса как жизненной опоры, которая способна объединять людей и открывать новые возможности для развития даже во время войны.

Оргкомитет KBU Awards вручил специальную награду книге "Хемингуэй ничего не знает" Артура Дроня и Издательству Старого Льва за силу искренности и голос нового поколения, которые лелеют человечность, свет и веру в победу сквозь боль войны.

Кроме того, Kasta отметила книгу "Люди покупают у людей" Юлии Колесник и издательства Stretovych за развитие культуры искренних коммуникаций и действенную поддержку украинских стартапов в создании брендов.

Известно, что генеральным партнером KBU Awards 2025 стала Meest ПОЧТА. Партнером номинации "Личностное развитие" стала Kasta.

"Партнерское сотрудничество не влияет на решение жюри, формирование списков и определение победителей, зато мы благодарны партнерам за поддержку некоммерческого проекта, созданного для поддержки украинских авторов и издателей. Регламент KBU Awards 2025 прямо предусматривает отдельную процедуру отбора и оценки книг, а в жюри входят независимые эксперты, ученые, предприниматели, культурные деятели и другие", — говорится в сообщении.

Отметим, вице-премьер-министр по гуманитарной политике Татьяна Бережная заявила, что в Украине готовятся ограничить оборот русскоязычной литературы.

Киев книги Украина церемония
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации