KBU Awards 2025: оголошено найкращі нонфікшн-книжки в Україні

У Києві 13 березня відбулася церемонія нагородження KBU Awards 2025. На ній оголосили переможців однієї з ключових українських премій у сфері нонфікшн-літератури.

Про це повідомила пресслужба KBU Awards 2025, передає Новини.LIVE.

Реклама

На цьогорічній церемонії відзнаки отримали автори та видавництва, чиї книги працюють із темами:

бізнесу;

війни;

історії;

національної ідентичності;

особистісного розвитку.

Премія KBU Awards, заснована у 2020 році, щорічно відзначає найкращі нонфікшн-книжки українських авторів, видані українськими видавництвами. Її мета — підтримувати авторів, чиї роботи допомагають краще розуміти сучасну реальність, сприяють розвитку бізнесу, суспільства, культури мислення та формуванню української ідентичності.

У 2025 році премія охоплювала п’ять категорій: "Розвиток бізнесу", "Особистісний розвиток", "Історія України", "Національна ідентичність" та "Російсько-українська війна". Лауреатів визначало незалежне журі KBU Awards у кілька етапів — від формування довгого списку до фінального оцінювання книжок із коротких списків.

Церемонія зібрала авторів, видавців, представників бізнесу, культурного середовища, членів журі та партнерів премії. Крім того, подія стала публічним жестом підтримки українського нонфікшну як інтелектуальної інфраструктури України, що розвивається навіть під час повномасштабної війни.

"У бізнес-літературі 2024–2025 років на перший план виходять AI та data-лідерство без магії, коли важливо не просто говорити про AI, а вбудовувати інструменти в процеси, автоматизувати рутину й посилювати команду. Також дедалі важливішим стає лідер як архітектор системи, а не герой-одинак, адже результат забезпечує поєднання продукту, комунікації, команди та операційної логіки. В українському контексті особливої ваги набувають командотворення під тиском, культура відповідальності, довіра, рольова ясність і людяність. Окремо посилюється роль комунікацій і наративу як управлінського інструменту, а також запит на практичну, приземлену бізнес-літературу, яка дає не абстрактні теорії, а чітке розуміння, що робити вже завтра", — каже член журі номінації "Бізнес", підприємець Дмитро Джеджула.

Переможці KBU Awards 2025

У категорії "Розвиток бізнесу" перемогу здобула книга "Більше ніж команда" авторства Артура Лупашка, видана у видавництві Punkt Publishing.

У номінації "Національна ідентичність" перемогу розділили дві книжки:

"Культурна колонізація. Страх, приниження та опір України в радянській імперії" Радомира

Мокрика, видавництво "Локальна історія";

"А тепер і спитати немає в кого...Як дослідити історію свого роду?" Анни Ніколаєвої, видавництво "Лабораторія".

А в номінації "Російсько-українська війна" перемогу здобула книга "Перша енергетична" Євгена Мочалова та Віталія Крижевського, видавництво "Віхола".

У категорії "Особистісний розвиток" перемогла книжка "Як написати книгу. Концентрований курс письменницької майстерності", створена колективом авторів і видана у видавництві Stretovych.

У номінації "Історія України" перемогу розділили дві книги:

"Мазепа. Тисячоликий герой української історії" Віктора Горобця, видавництво "Віхола";

"Українське радіо. Історія буремного століття" Вадима Міського і Тамари Гусейнової, видавництво "Лабораторія".

Цьогорічні переможці продемонстрували різноманіття українського нонфікшну — від управлінських практик і комунікацій до переосмислення колоніального досвіду, родинної пам’яті, історії медіа та війни як ключової реальності нашого часу. Ці книжки не лише фіксують досвід, а й допомагають знайти мову для його осмислення.

"KBU Awards 2025 це результат великої підготовчої роботи, яка тривала не один місяць. За цією церемонією стоїть уважний відбір, робота журі, координація з партнерами та спільне прагнення зробити так, щоб український нонфікшн отримував належну публічну увагу. Чотири сезони KBU Awards показують, що в Україні є запит на якісні книги, що допомагають суспільству мислити глибше, розуміти себе, свою історію, виклики війни, принципи розвитку бізнесу і роль особистої відповідальності. Ми створювали цю премію з розумінням, що книжка є частиною інтелектуальної інфраструктури країни. І сьогодні бачимо, що вона справді стала простором визнання для авторів, видавців і текстів, які впливають на суспільну розмову", — каже співзасновник KBU Awards Дмитро Лаппо.

Спеціальні відзнаки KBU Awards 2025

Крім того, під час церемонії окремо було вручено спеціальні відзнаки від партнерів та друзів премії.

Зокрема, компанія Kosmotech відзначила книжку "Більше ніж команда" Артура Лупашка та видавництва Punkt з формулюванням: за глибоке дослідження ролі керівника та сили команди.

У MIM Business School відзначили книжку "Soft skills: Бути собою" авторів Олени Жильцової та Володимира Станчишина, видану у видавництві "Віхола", за нове осмислення soft skills як цілісної системи світогляду сучасного управлінця.

А Family Business Network Ukraine відзначили книжку "Солодкий несолодкий бізнес" Анни Завертайло та видавництва Stretovych за стійкість, незламність і творення культури сімейного бізнесу.

Візіонер і партнер KBU Awards Володимир Корн відзначив книжку "Стоїцизм як стиль життя" Олександра Полтавцева, видану у видавництві "Апріорі". Вона отримала відзнаку за сучасне переосмислення античної філософії та перетворення її на практичний інструмент збереження гідності, внутрішньої стійкості й цілісності особистості в умовах війни.

Meest Пошта відзначила книжку "Бізнес між війною та життям" Анастасії Шевченко, видану "Креативною агенцією "Артіль", за висвітлення ролі бізнесу як життєвої опори, що здатна об’єднувати людей і відкривати нові можливості для розвитку навіть у час війни.

Оргкомітет KBU Awards вручив спеціальну відзнаку книжці "Гемінґвей нічого не знає" Артура Дроня та Видавництву Старого Лева за силу щирості та голос нового покоління, які плекають людяність, світло та віру в перемогу крізь біль війни.

Крім того, Kasta відзначила книгу "Люди купують у людей" Юлії Колесник та видавництва Stretovych за розбудову культури щирих комунікацій та дієву підтримку українських стартапів у створенні брендів.

Відомо, що генеральним партнером KBU Awards 2025 стала Meest ПОШТА. Партнером номінації "Особистісний розвиток" стала Kasta.

"Партнерська співпраця не впливає на рішення журі, формування списків і визначення переможців, натомість ми вдячні партнерам за підтримку некомерційного проєкту, створеного задля підтримки українських авторів та видавців. Регламент KBU Awards 2025 прямо передбачає окрему процедуру відбору та оцінювання книжок, а до журі входять незалежні експерти, науковці, підприємці, культурні діячі та інші", — йдеться у повідомленні.

