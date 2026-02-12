Відео
Відео

Головна Новини дня Російськомовну літературу можуть заборонити в Україні — що відомо

Російськомовну літературу можуть заборонити в Україні — що відомо

Дата публікації: 12 лютого 2026 20:08
В Україні вилучать з обігу російськомовні книги
Російський книги. Фото: Львівська ОВА

В Україні готуються обмежити обіг російської та російськомовної літератури. Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення вже розробляє відповідний механізм.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики Тетяна Бережна "Інтерфакс-Україна".

Читайте також:

Держкомтелерадіо працює над вилученням з обігу книг із РФ

За її словами, Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення розробляє проєкт урядової постанови, який має встановити конкретну процедуру вилучення з обігу видавничої продукції держави-агресора. Документ охоплюватиме як книги російського походження, так і російськомовні видання.

Бережна нагадала, що чинний закон про видавничу справу вже містить заборону на розповсюдження продукції, яка пропагує війну чи насильство, популяризує тоталітарні режими, виправдовує окупацію українських територій, формує позитивний імідж держави-агресора або має антиукраїнський зміст.

"Є закон про видавничу справу, який забороняє розповсюдження продукції чотирьох видів: яка пропагує війну, насильство і тоталітарні режими, виправдовує окупацію українських територій, створює позитивний образ держави-агресора або її інституцій і містить антиукраїнські змісти. Тобто на рівні закону це рамково закладено", — сказала вона.

Водночас, за її словами, ці положення мають загальний характер, тому нині профільний орган виконавчої влади працює над тим, щоб деталізувати механізм їх застосування на практиці.

Міністерство культури координує цю роботу з Держкомтелерадіо і планує підтримати проєкт постанови, аби його якнайшвидше винесли на розгляд уряду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, скільки можна отримати за макулатуру в лютому.

Також ми писали, як через одну книгу можна втратити до 17 тис. гривень.

Кабінет міністрів книги бібліотеки уряд Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
