Україна
Русскоязычную литературу могут запретить в Украине — что известно

Русскоязычную литературу могут запретить в Украине — что известно

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 20:08
В Украине изымут из обращения русскоязычные книги
Российский книги. Фото: Львовская ОВА

В Украине готовятся ограничить оборот русской и русскоязычной литературы. Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания уже разрабатывает соответствующий механизм.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по гуманитарной политике Татьяна Бережная "Интерфакс-Украина".

Читайте также:

Госкомтелерадио работает над изъятием из обращения книг из РФ

По ее словам, Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания разрабатывает проект правительственного постановления, который должен установить конкретную процедуру изъятия из обращения издательской продукции государства-агрессора. Документ будет охватывать как книги российского происхождения, так и русскоязычные издания.

Бережная напомнила, что действующий закон об издательском деле уже содержит запрет на распространение продукции, которая пропагандирует войну или насилие, популяризирует тоталитарные режимы, оправдывает оккупацию украинских территорий, формирует положительный имидж государства-агрессора или имеет антиукраинское содержание.

"Есть закон об издательском деле, который запрещает распространение продукции четырех видов: которая пропагандирует войну, насилие и тоталитарные режимы, оправдывает оккупацию украинских территорий, создает положительный образ государства-агрессора или его институтов и содержит антиукраинские смыслы. То есть на уровне закона это рамочно заложено", — сказала она.

В то же время, по ее словам, эти положения носят общий характер, поэтому сейчас профильный орган исполнительной власти работает над тем, чтобы детализировать механизм их применения на практике.

Министерство культуры координирует эту работу с Госкомтелерадио и планирует поддержать проект постановления, чтобы его как можно быстрее вынесли на рассмотрение правительства.

Напомним, ранее сообщалось, сколько можно получить за макулатуру в феврале.

Также мы писали, как из-за одной книги можно потерять до 17 тыс. гривен.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
