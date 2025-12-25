Видео
Катя Осадчая собрала 500 приемных семей на Рождественский вечер

Катя Осадчая собрала 500 приемных семей на Рождественский вечер

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 14:59
Рождественский ужин от Екатерины Осадчей собрал приемные семьи со всей Украины
Рождественский ужин. Фото: Новини.LIVE

Фонд Екатерины Осадчей собрал семьи, которые подарили детям, лишенным родительской опеки, свое тепло и любовь, на Рождественский ужин. За огромным столом собрались почти полсотни приемных семей, опекунов, основателей домов семейного типа.

Об этом Екатерина Осадчая рассказала в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Рождественский ужин для тех, кто дал детям семью

"Появилась идея сделать большое масштабное Рождество "Семья для каждого ребенка" и пригласить семьи, которые приняли детей в свои дома, в свои семьи. Появилась именно из нашей семьи, потому что мы празднуем Рождество. Я хотела, чтобы все собрались за одним большим столом. Здесь 120 метров стола", — отметила Осадчая.

Для ужина приготовили 40 килограммов праздничной кутьи трех видов разных регионов Украины. На кухне работали 40 поваров. Кроме того, установили 100 искусственных елок.

Різдвяна вечеря для тих, хто дав дітям сімʼю
Рождественский ужин. Фото: Новини.LIVE

"Но самое главное — это дети и родители. Для нас очень важно привлечь внимание к тому, что все дети должны иметь своих взрослых и все дети должны быть за столом со своими семьями. Я бы хотела, чтобы в следующем году наш стол простирался на километры", — говорит Осадчая.

Она рассказала, что с семьями знакомилась лично в разных уголках страны. Осадчая поделилась, что знает истории почти каждого. По ее словам, это невероятные люди, которые заслуживают праздника.

Масштабна вечеря на Різдво
Семьи на ужине. Фото: Новини.LIVE

Известно, что за столом были семьи из Николаева, Одессы и других городов.

Мероприятием стремятся привлечь внимание к теме усыновления и напомнить, что в этот важный семейный праздник многие дети встретят его сами.

На сцене выступили также МОНАТИК, KOLA, DZIDZIO, Марта Адамчук, TVORCHI, Евгений Хмара, Тарабарова, София Нерсесян.

За праздничным столом вместе с семьями общались также министр труда и социальной политики Денис Улютин, глава UNICEF в Украине Мунир Мамедзаде, актеры Ольга Сумская, Дарья Петрожицкая, Андрей Исаенко, Анастасия Цимбалару, Анна Бирзул, Яна Глущенко, олимпийская чемпионка Юлия Бакастова, дизайнеры Алина Качоровская и Иван Фролов, шеф-повара Евгений Клопотенко и Алик Мкртчян, танцовщик Евгений Кот, певцы Алена Омаргалиева, Tayanna и Khayat, а также предпринимательница и благотворительница Кристина Храновская.

Масштабна вечеря на Різдво в Києві
Масштабный Рождественский ужин. Фото: Новини.LIVE

Мероприятие стало пространством доверия, поддержки и принятия — местом, где семьи могли свободно общаться, обмениваться собственными историями, трудностями и одновременно радостью, которая приходит вместе с ответственностью быть семьей для ребенка.

Кульминацией мероприятия стало самое массовое совместное колядование.

Напомним, начальник ГУР Кирилл Буданов поздравил украинцев с Рождеством. По его словам, важно вспомнить, что все граждане — большая семья.

Ранее украинцев с праздником поздравил президент Владимир Зеленский.

украинцы семья Украина Рождество Екатерина Осадчая праздник
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
