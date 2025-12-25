Нам по силам одолеть все: Буданов поздравил украинцев с Рождеством

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Он отметил объединяющую роль этого праздника.

Поздравление Кирилла Буданова опубликовали на сайте ГУР в четверг, 25 декабря.

Поздравление Буданова с Рождеством

Начальник ГУР отметил, что уже 12 год подряд Украина встречает праздник в условиях войны против России.

"Для многих украинских семей это означает, что за праздничным столом кого-то будет очень не хватать. Тех, кто прямо в эту минуту уничтожает московское зло — держит линию фронта, чтобы тьма, которая пожирает саму жизнь, не продвинулась дальше. Тех, кто заботится о чистоте неба, чтобы было видно рождественскую звезду. Тех, кто прямо в эту минуту кого-то спасает — успокаивает, обезболивает, оперирует, зашивает раны. Тех, кто в плену ждет возвращения в родную Украину. Тех, чья воля и долг побороли страх — и они, с Богом и Украиной в сердце, вершили правосудие добра в бою с российскими оккупантами и вернулись из битв на щите", — подчеркнул Буданов.

По его словам, в Рождество Христово важно вспомнить, что мы, украинцы, — большая семья. Начальник ГУР отметил, что у нас нет другого дома, кроме Украины. Человечность — наша национальная черта.

"Нам самые дорогие — наши традиции, язык и культура, наша земля. Поэтому мы выбрали путь борьбы за свое и за своих. Должны горой стоять друг за друга, поддерживать близких, быть ответственными гражданами, отгонять уныние. Тогда нам станет под силу преодолеть все. Рождество Христово — символ любви и надежды на светлое будущее, признак циклического движения добра, которое всегда побеждает дремучий мрак. И так будет! С Рождеством, украинцы! Христос родился! Славим Его!" — поздравил Кирилл Буданов.

Напомним, Президент Владимир Зеленский трогательно поздравил украинцев с Рождеством Христовым.

