Нам під силу здолати все: Буданов привітав українців з Різдвом

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов привітав українців з Різдвом Христовим. Він наголосив на об’єднавчій ролі цього свята.

Привітання Кирила Буданова опублікували на сайті ГУР у четвер, 25 грудня.

Привітання Буданова із Різдвом

Начальник ГУР наголосив, що уже 12 рік поспіль Україна зустрічає свято в умовах війни проти Росії.

"Для багатьох українських родин це означає, що за святковим столом когось дуже бракуватиме. Тих, хто прямо в цю хвилину знищує московське зло — тримає лінію фронту, аби пітьма, яка пожирає саме життя, не просунулась далі. Тих, хто дбає про чистоту неба, аби було видно різдвяну зорю. Тих, хто прямо в цю хвилину когось рятує — заспокоює, знеболює, оперує, зашиває рани. Тих, хто в полоні чекає повернення до рідної України. Тих, чия воля й обов’язок побороли страх — і вони, з Богом і Україною в серці, вершили правосуддя добра в бою з російськими окупантами та повернулись із битв на щиті", — наголосив Буданов.

За його словами, у Різдво Христове важливо згадати, що ми, українці, — велика сім’я. Начальник ГУР зазначив, що у нас немає іншого дому, крім України. Людяність — наша національна риса.

"Нам найдорожчі — наші традиції, мова й культура, наша земля. Тому ми обрали шлях боротьби за своє і за своїх. Маємо горою стояти один за одного, підтримувати близьких, бути відповідальними громадянами, відганяти зневіру. Тоді нам стане під силу здолати все. Різдво Христове — символ любові й надії на світле майбутнє, ознака циклічного руху добра, яке завжди перемагає дрімучий морок. І так буде! З Різдвом, українці! Христос народився! Славімо Його!" — привітав Кирило Буданов.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський зворушливо привітав українців з Різдвом Христовим.

