Різдвяна вечеря від Катерини Осадчої зібрала прийомні родини з усієї України

Різдвяна вечеря. Фото: Новини.LIVE

Фундація Катерини Осадчої зібрала родини, які подарували дітям, позбавленим батьківського піклування, своє тепло і любов, на Різдвяну вечерю. За величезним столом зібралися майже пів сотні прийомних родин, опікунів, засновників будинків сімейного типу.

Про це Катерина Осадча розповіла у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Реклама

Читайте також:

Різдвяна вечеря для тих, хто дав дітям сімʼю

"Зʼявилася ідея зробити велике масштабне Різдво "Родина для кожної дитини" і запросити родини, які прийняли дітей в свої будинки, в свої сімʼї. З'явилася саме з нашої родини, тому що ми святкуємо Різдво. Я хотіла, щоб усі зібралися за одним великим столом. Тут 120 метрів столу", — зазначила Осадча.

Для вечері приготували 40 кілограмів святкової куті трьох видів різних регіонів України. На кухні працювали 40 кухарів. Крім того, встановили 100 штучних ялинок.

Різдвяна вечеря. Фото: Новини.LIVE

"Але найголовніше – це діти і батьки. Для нас дуже важливо привернути увагу до того, що всі діти мають мати своїх дорослих і всі діти мають бути за столом зі своїми родинами. Я б хотіла, щоб наступного року наш стіл простягався на кілометри", — каже Осадча.

Вона розповіла, що з родинами знайомилася особисто в різних куточках країни. Осадча поділилася, що знає історії майже кожного. За її словами, це неймовірні люди, як заслуговують на свято.

Родини на вечері. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що за столом були родини з Миколаєва, Одеси та інших міст.

Заходом прагнуть привернути увагу до теми усиновлення та нагадати, що у це важливе родинне свято багато дітей зустрінуть його самі.

На сцені виступили також МОНАТІК, KOLA, DZIDZIO, Марта Адамчук, TVORCHI, Євген Хмара, Тарабарова, Софія Нерсесян.

За святковим столом разом із родинами спілкувалися також міністр праці та соціальної політики Денис Улютін, голова UNICEF в Україні Мунір Мамедзаде, актори Ольга Сумська, Дарія Петрожицька, Андрій Ісаєнко, Анастасія Цимбалару, Ганна Бірзул, Яна Глущенко, олімпійська чемпіонка Юлія Бакастова, дизайнери Аліна Качоровська та Іван Фролов, шеф-кухарі Євген Клопотенко та Алік Мкртчян, танцівник Євген Кот, співаки Альона Омаргалієва, Tayanna і Khayat, а також підприємиця та благодійниця Христина Храновська.

Масштабна Різдвяна вечеря. Фото: Новини.LIVE

Захід став простором довіри, підтримки та прийняття — місцем, де сім’ї могли вільно спілкуватися, обмінюватися власними історіями, труднощами і водночас радістю, яка приходить разом із відповідальністю бути родиною для дитини.

Кульмінацією заходу стало наймасовіше спільне колядування.

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов привітав українців з Різдвом. За його словами, важливо згадати, що всі громадяни — велика сімʼя.

Раніше українців зі святом привітав президент Володимир Зеленський.