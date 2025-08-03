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Главная Новости дня Катаклизмы охватили Россию — ураган достиг Краснодарского края

Катаклизмы охватили Россию — ураган достиг Краснодарского края

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 23:47
В Краснодарском крае РФ бушует непогода: смерчи, селевые потоки, наводнение
Непогода в Краснодарском крае. Фото: росСМИ

После череды природных бедствий на Камчатке, включая землетрясение и цунами, мощная непогода накрыла Краснодарский край России. В регионе зафиксированы наводнения, смерчи, затопление населенных пунктов и перебои в транспортном сообщении.

Об этом сообщают росСМИ.

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В поселке Агой Туапсинского района смерч вышел на сушу, повредил пляжную инфраструктуру и опрокинул катамаран, который упал на отдыхающих. По предварительной информации, данных о пострадавших пока не поступало.

Катаклизмы охватили Россию — ураган достиг Краснодарского края - фото 1
Смерч в Краснодарском крае. Фото: кадр из видео

В связи с осложнением погодных условий в районе началась эвакуация детей из лагерей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Лермонтово проливные дожди вызвали резкое повышение уровня воды в горных реках. Из-за схода селевых потоков разрушен мост, что отрезало от сообщения сотни людей.

Катаклизмы охватили Россию — ураган достиг Краснодарского края - фото 1
Потоп в Краснодарском крае. Фото: росСМИ

В районе реки Дефань затоплены по меньшей мере три населенных пункта. Эвакуация туристов происходила с помощью лодок.

Также на фоне непогоды в Туапсинском районе произошла авария — перевернулся автобус, в салоне которого находилось 25 пассажиров. Всех удалось эвакуировать.

Местные синоптики предостерегают о дальнейшем осложнении погодных условий: в регионе прогнозируют ливни, грозы, град и шквальный ветер с порывами до 25 м/с. В прибрежных районах остается угроза образования новых смерчей.

Напомним, что на Камчатке впервые за 600 лет произошло извержение вулкана Крашенинникова. Его связывают с мощным землетрясением, которое недавно произошло на Дальнем Востоке России.

А до этого база Тихоокеанского флота РФ в акватории бухты Крашенинникова вблизи поселка Рыбачье на Камчатке подверглась значительным разрушениям. Это произошло в результате цунами, которое случилось после землетрясения в регионе.

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Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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