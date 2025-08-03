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Катаклізми охопили Росію — буревій досягнув Краснодарського краю

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 23:47
У Краснодарському краї РФ вирує негода: смерчі, селеві потоки, повінь
Негода у Краснодарському краї. Фото: росЗМІ

Після низки природних лих на Камчатці, включаючи землетрус і цунамі, потужна негода накрила Краснодарський край Росії. У регіоні зафіксовано повені, смерчі, затоплення населених пунктів і перебої в транспортному сполученні.

Про це повідомляють росЗМІ.

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У селищі Агой Туапсинського району смерч вийшов на сушу, пошкодив пляжну інфраструктуру та перекинув катамаран, який упав на відпочивальників. За попередньою інформацією, даних про постраждалих наразі не надходило.

Катаклізми охопили Росію — буревій досягнув Краснодарського краю - фото 1
Смерч у Краснодарському краї. Фото: кадр із відео

Через ускладнення погодних умов у районі розпочалася евакуація дітей з таборів, повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

У Лермонтовому проливні дощі спричинили різке підвищення рівня води в гірських річках. Через сходження селевих потоків зруйновано міст, що відрізало від сполучення сотні людей.

Катаклізми охопили Росію — буревій досягнув Краснодарського краю - фото 1
Затоплення у Краснодарському краї. Фото: росЗМІ

У районі річки Дефань затоплено щонайменше три населені пункти. Евакуація туристів відбувалася за допомогою човнів.

Також на тлі негоди в Туапсинському районі сталася аварія — перекинувся автобус, у салоні якого перебувао 25 пасажирів. Усіх вдалося евакуювати.

Місцеві синоптики застерігають про подальше ускладнення погодних умов: у регіоні прогнозують зливи, грози, град і шквальний вітер із поривами до 25 м/с. У прибережних районах залишається загроза утворення нових смерчів.

Нагадаємо, що на Камчатці вперше за 600 років сталося виверження вулкана Крашенінникова. Його повʼязують із потужним землетрусом, який нещодавно стався на Далекому Сході Росії.

А до цього база Тихоокеанського флоту РФ в акваторії бухти Крашеніннікова поблизу селища Рибаче на Камчатці зазнала значних руйнувань. Це сталося внаслідок цунамі, яке трапилося після землетрусу в регіоні.

погода негода росіяни транспорт Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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