Карта атак РФ — каким маршрутом летели БПЛА и ракеты над Украиной

Карта атак РФ — каким маршрутом летели БПЛА и ракеты над Украиной

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 09:16
Карта атак РФ - какими маршрутами летели дроны над Украиной 5 января
Последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС Киева/Facebook

В ночь на 5 января Россией была осуществлена комбинированная атака по территории Украины дронами и баллистическими ракетами. Стратегическая авиация РФ сегодня применена не была.

Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Ночная атака России: что известно

Среди вероятных причин того, почему стратегическая авиация России не была сегодня применена, следует назвать плохую погоду в районах пусковых рубежей. Однако возможно и увеличение психологического давления на Украину от ожидания удара.

Карта ночного удара РФ – что летело и куда
Карта воздушных атак РФ. Фото: ПВО Радар

В течение ночи Россия дважды поднимала МиГ-31К, а в воздухе фиксировали до 10 бортов Ту-95/160. О ночном ударе РФ известно, что основной удар с привлечением дронов и баллистики — это Харьковщина, Чернигов, Черниговщина, Киев, Вышгород и Киевщина. Целью атаки стала энергетическая и нефтегазовая инфраструктура. Однако были зафиксированы попадания и в гражданские объекты.

В Киеве было повреждено частное медицинское учреждение — есть погибший и трое пострадавших. В Киевской области было повреждено почти десяток домов и несколько автомобилей. Кроме того, погиб человек.

В Чернигове после атаки баллистикой и дронами произошел пожар в одном из гаражных кооперативов и в частном доме. Было атаковано предприятие. В Славутиче Россия атаковала энергообъекты. Город в результате удара остался обесточенным, но с теплом и водой. Все объекты критической инфраструктуры были переведены на резервное питание.

Напомним, что в Киеве в результате попадания дрона РФ в частную клинику погиб человек. Также зафиксированы четверо пострадавших, о чем сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Ранее мы также информировали, что Россия осуществила 5 января воздушную атаку баллистическими ракетами и дронами. ВС ВСУ уничтожили и подавили большинство российских дронов.

беспилотники ПВО дроны Шахед БпЛА
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
