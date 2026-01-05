Мапа атак РФ — якими маршрутами летіли дрони над Україною 5 січня

Наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС Києва/Facebook

У ніч проти 5 січня Росією було здійснено комбіновану атаку по території України дронами та балістичними ракетами. Стратегічна авіація РФ сьогодні застосована не була.

Про це повідомили моніторингові канали.

Реклама

Читайте також:

Нічна атака Росії: що відомо

Серед імовірних причин того, чому стратегічна авіація Росії не була сьогодні застосована, слід назвати погану погоду в районах пускових рубежів. Однак можливе і збільшення психологічного тиску на Україну від очікування удару.

Мапа повітряних атак РФ. Фото: ППО Радар

Протягом ночі Росія двічі піднімала МіГ-31К, а у повітрі фіксували до 10 бортів Ту-95/160. Про нічний удар РФ відомо, що основний удар із залученням дронів та балістики — це Харківщина, Чернігів, Чернігівщина, Київ, Вишгород та Київщина. Ціллю атаки стала енергетична та нафтогазова інфраструктура. Однак були зафіксовані влучання і в цивільні об'єкти.

У Києві було пошкоджено приватний медичний заклад — є загиблий та троє постраждалих. На Київщині було пошкоджено майже десяток будинків та кілька автівок. Окрім того, загинула людина.

У Чернігові після атаки балістикою та дронами сталася пожежа в одному з гаражних кооперативів та в приватному будинку. Було атаковано підприємство. У Славутичі Росія атакувала енергооб'єкти. Місто внаслідок удару залишилось знеструмленим, але з теплом та водою. Усі об'єкти критичної інфраструктури були переведені на резервне живлення.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок влучання дрону РФ у приватну клініку загинув чоловік. Також зафіксовано четверо постраждалих, про що повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Раніше ми також інформували, що Росія здійснила 5 січня повітряну атаку балістичними ракетами та дронами. ПС ЗСУ знищили й подавили більшість російських дронів.